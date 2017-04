M1: közvetlen befolyást szerezhetett Simicska Lajos az Indexben

Az Index.hu Zrt. a Magyar Fejlődésért Alapítvány tulajdonába került



A Magyar Fejlődésért Alapítvány kizárólagos tulajdonába került csütörtökön az Index.hu internetes hírportált kiadó részvénytársaság - közölte Bodolai László ügyvéd, az alapítvány kurátora a honlapon.



A közlemény szerint a tranzakcióra azt követően kerülhetett sor, hogy a Magyar Nemzetben és a HírTv-ben is érdekeltséggel bíró Pro-Ráta Holding Zrt. érvényesítette egy 2014 februárjában kötött megállapodás alapján fennálló opciós jogát, majd az így szerzett tulajdonát a "Magyar Fejlődésért Alapítványra" ruházta át.



Az alapítványi tulajdonszerzés célja, hogy továbbra is biztosított maradjon az Index.hu internetes portál "vezető piaci pozíciója, minőségi tartalomgyártó tevékenysége, függetlensége, valamint minél szélesebb társadalmi elérése" - olvasható a tájékoztatásban.



A tulajdonosváltással egy időben lemondtak tisztségükről az Index.hu Zrt. eddigi igazgatósági tagjai és az új tulajdonos három új igazgatósági tagot nevezett ki határozatlan időtartamra: Bodolai László és Nagy Ajtony Csaba ügyvédeket és Kereszty Gábor közgazdászt. Az igazgatóság elnöke Bodolai László lett.

Az M1 Híradója szerint közvetlen befolyást szerezhetett Simicska Lajos az Indexben, ugyanis unokaöccse bekerült a hírportál tulajdonosának igazgatóságába.Az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában felidézték: a hírportál maga közölte, hogy egy alapítvány tulajdonába került. Hárman alkotják a Magyar Fejlődésért Alapítvány igazgatóságát: Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Kereszty Gábor közgazdász és Bodolai László ügyvéd. Nagy Ajtony Csaba Simicska Lajos rokona, egészen pontosan az unokaöccse - hangzott el az M1-en.Kifejtették: Simicska Lajos egyik cége, a Pro-Ráta Holding Zrt.-nek ugyanis 2014 óta opciós joga volt, tehát megvásárolhatta a hírportált. A Magyar Nemzetben és Hír TV-ben is érdekeltséggel bíró cég száz százalékos tulajdonrészt szerzett az Index Zrt.-ben, ezután pedig egy alapítványra ruházta a jogokat.A Híradóban a 444.hu-t idézve azt mondták: a "magyar médiapiac egyik leghosszabb ideje lebegtetett legendáinak egyike, hogy Simicska Lajosnak meg akarja szerezni Indexet". A cikk szerint "ezzel a lépéssel Simicska Lajos régi bizalmi embere került befolyásos pozícióba a hírportálnál. Nagy Ajtony Csaba ugyanis az utóbbi másfél évtizedben a legfontosabb Simicska-cégekben töltött be fontos szerepet".A PestiSrácok hírportál arról ír: a nagyvállalkozó bekebelezte az Indexet. Úgy fogalmaztak: "az a helyzet is előállhat, hogy a Jobbik szócsövévé válik a balliberális Index" - idézte az M1 a portál cikkét.