Ma este kialszanak a nagyvárosok fényei

Ma este, helyi idő szerint fél kilenc és fél tíz között kialszanak több nagyváros mellett Budapest fényei is a Föld órája elnevezésű környezetvédelmi akció keretében. Budapest díszkivilágítását a János-hegyről kapcsolják le. Idén a János-hegyi Erzsébet-kilátónál kapcsolják le Budapest díszvilágítását szombaton 20.30-kor. A globális kezdeményezés magyarországi főszervezője, a WWF Magyarország fejlámpás kirándulást is szervez a Normafán, a séta a Síháztól indul 19 órakor és a János-hegyi Erzsébet-kilátónál ér véget. A résztvevők és a díszvendégek ott kapcsolják le Budapest díszvilágítását, majd egyedi fotókat készítenek a lámpák fényével 60+ jelet alkotva a kilátó teraszán.



A Természetvédelmi Világalap (WWF) 2007-ben indult kezdeményezése mára a világ legnagyobb önkéntes akciójává nőtte ki magát, amely 2,4 milliárd embert ér el világszerte. Tavaly 178 ország vett részt a mozgalomban, amely az éghajlatváltozás elleni fellépés szükségességére kívánja ráirányítani a figyelmet, illetve azokra a természeti értékekre, amelyek megóvásán az emberiség túlélése múlhat.



Az elmúlt tíz évben az éghajlatváltozás még komolyabb mértéket öltött: 2016 a legforróbb év volt az átlaghőmérsékletet tekintve, a jégtakaró a sarkvidéken az eddigi legkisebbre zsugorodott és melegrekord dőlt meg a világ számos pontján. A WWF Magyarország mindenkit arra szólít, hogy valódi tettekkel járuljon hozzá a világméretű mozgalom hatásához és magánszemélyek mellett vállalatok, önkormányzatok és intézmények egyaránt vegyenek részt az akcióban, töltsék fel az szervezet oldalára saját kezdeményezéseiket, hogy ezzel is erősítsék Magyarországon az éghajlatvédelmi küzdelmet.