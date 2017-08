Magabiztos a Fidesz előnye a Nézőpont szerint

Nem változott augusztusban a pártok támogatottsága: a kormánypártokat a teljes felnőtt népesség 30 százaléka támogatja - olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásában, amely eredményeit szombaton közölték az MTI-vel.



A közlemény szerint a pártok támogatottságát vizsgáló kutatást augusztus 1. és 18. között készítették 2000 fő megkérdezésével, míg a Jobbikra vonatkozó kérdéseket augusztus 22. és 24. között tették fel 1000 főnek.



A megállapítások között az olvasható, nem történt változás a pártversenyben a nyár alatt, a Fidesz-KDNP augusztusban is megtartotta előnyét, míg az ellenzék támogatottsága stagnált.



A Jobbik szimpatizánsainak tábora 11 százalékos, az MSZP-tábor a teljes felnőtt népesség 7 százalékát teszi ki, míg a DK 4, az LMP és a Momentum pedig 2 százalékon áll. Az Együtt, a Fodor Gábor által vezetett Liberális Párt és a Kétfarkú Kutya Párt tábora egyaránt 1 százalékos, a Párbeszéd viszont augusztusban sem érte el a mérhetőségi szintet - tették hozzá.



A legvalószínűbb listás választási eredményeket nézve (a választási részvételüket biztosra ígérők potenciális pártpreferenciája) a Fidesz-KDNP 43 százalékon áll. A Jobbik a listás szavazatok 22, míg az MSZP 12 százalékát érné el. A DK ezúttal 7, az LMP és a Momentum 5-5, a Kétfarkú Kutya Párt és az Együtt 2-2, a Liberálisok pedig 1 százalékon állnak.



Kitértek arra is, az őszi politikai szezonkezdet egyébként veszélyes lehet a Jobbik számára, Vona Gábor nyugdíjasokra tett kijelentése ugyanis a nyugdíjasok mellett pártja szimpatizánsait is megosztja. A Nézőpont Intézet kutatása alapján a teljes felnőtt népesség körében tízből hatan (60 százalék), a nyugdíjasok körében tízből heten (72 százalék), de még a Jobbik szimpatizánsai körében is tízből közel négyen (38 százalék) úgy vélik, sértő a nyugdíjasokra nézve Vona Gábor nyilatkozata.