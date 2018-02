Magyar-szerb kormányülés - Szijjártó: a jó politikai kapcsolatok eredményes gazdasági együttműködést hoztak létre

A tárcavezető kifejtette: "Magyarország és Szerbia között a politikai együttműködés soha nem volt olyan jó, mint most", és ebben a tekintetben el kell ismerni a jelenlegi szerb elnök erőfeszítéseit, amelyek nyomán "a két ország közötti történelmi megbékélés irányába öles lépteket tudtunk tenni".Ez a politikai kapcsolatrendszer kifejezetten kedvező hatással van a gazdasági együttműködésre is - mutatott rá. Hozzáfűzte: 2016-ban a kétoldalú kereskedelmi forgalom 1,9 milliárd euró volt, a tavalyi év első 11 hónapjában pedig 2,3 milliárd euró, így a becslések szerint az év végére elérte a 2,5 milliárd eurót.A külügyminiszter kiemelte: a vajdasági gazdaságfejlesztési program sikeresnek minősíthető, 6200 pályázatot támogatott a magyar kormány több mint 10 milliárd forint értékben. Ezzel a Vajdaság gazdasági teljesítményéhez is nagy mértékben hozzájárultak, és jelentősen megerősítették a vajdasági magyar közösséget, ezért ezt a gazdaságfejlesztési programot a szerb kormány jóváhagyásával folytatják - közölte.Kitért rá: négy nagy infrastrukturális fejlesztés ügyében dolgoznak együtt. A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása a szerb szakaszon már megindult, a magyar szakaszon pedig kiírták a közbeszerzési eljárást, és több mint 30 konzorcium, vállalat érdeklődött a projekt iránt, 30-an ki is váltották a tender dokumentációt - mondta. Hozzátette: mindez világosan mutatja, hogy a magyar és a környékbeli építőipari vállalatok nagy érdeklődést mutatnak e beruházás iránt.Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy különböző útépítési projektekben a határ túloldalán is magyar részvételre lehet számítani. Emellett pedig a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal tervezése befejeződött, most EU-s minősítést kérnek, hogy uniós forrásokat használhassanak, valamint a Szeged-Bácsalmás-Baja vasútvonal felújításának, illetve építésének tervezése is megkezdődik - sorolta.Mint mondta, fontos, hogy ma már nemcsak Szerbia északi, hanem a déli részén is megjelennek magyar vállalatok, pénteken megállapodást írnak alá arról, hogy 10 millió eurós befektetetéssel egy magyar-szerb élelmiszer-feldolgozó vállalat kezdi meg a tevékenységét Dél-Szerbiában.Az energetikai együttműködésről közölte: Szerbiának, Bulgáriának és Magyarországnak aláírt megállapodása van a Gazprommal, hogy a belső hálózatfejlesztések és az interkonnektorok kapacitásának bővítése nyomán 2019 végétől 6-8 milliárd köbméteres éves gázmennyiség vásárlására nyílik lehetőség a balkáni útvonalon keresztül Magyarországnak. Ha minden fél betartja ezt a megállapodást, akkor az Magyarország energiabiztonságához nagymértékben hozzájárul - magyarázta.A tárcavezető kérdésre elmondta: Soros György álláspontja régóta világos, nem tetszik neki az, hogy vannak olyan országok Európában, amelyek fontosnak tartják, hogy a tagállamok erősödjenek, és rajtuk keresztül erősödjön az EU, amelyek nem hajlandók feladni a nemzeti identitásukat, amelyek büszkék arra, hogy milyen történelmük, hagyományaik vannak, és nem kívánnak "feloldódni egy európai egyesült államokban". Ilyen támadásokat a múltban is át kellett élnünk, és ilyenekre kell készülnünk a jövőben is - jelentette ki.Felvetette, mennyire hiteles az a megközelítés, hogy az embereket, a társadalmat az NGO-k képviselik és nem választott képviselők.Ugyancsak kérdésre közölte: a sajtóból értesült az Elios Zrt. ügyéről, és nem volt meglepve, mert "választási kampány van, és minden választási kampányban előszednek ilyen ügyeket". Mindig támogatja, hogy a nyomozóhatóságok törvényesen, hitelesen utánajárjanak ügyeknek, ha ők gondolják, de sosem támogatja a hecckampányokat - jelentette ki Szijjártó Péter.

Korábban írtuk:



Magyar-szerb kormányülést tartanak ma Budapesten



A kormányüléssel kapcsolatban Orbán Viktor magyar és Ana Brnabic szerb miniszterelnök kora délután sajtónyilatkozatot tesz az Országházban, majd a magyar-szerb üzleti fórum lezárásaként beszédet mondanak.



Hasonló kormányzati csúcstalálkozót legutóbb 2016 novemberében rendeztek a dél-szerbiai Nisben. Orbán Viktor akkor azt mondta: az elmúlt években a magyar-szerb gazdasági együttműködés politikai feltételeit megteremtették, most itt az ideje gyakorlatiasnak lenni, hogy mindkét országot szolgáló beruházások jöjjenek létre. Az üzleti fórumon pedig arról beszélt, hogy a jövő, az üzlet, a profit és a gazdasági lehetőségek Közép-Európában vannak, a következő évek nagy sikertörténete Közép-Európa, a visegrádi országcsoport lesz, itt vannak és lesznek az igazi nagy gazdasági lehetőségek, amelyekhez Szerbia is kapcsolódhat.



Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta: a magyar kormány közép-európai szövetségépítésben gondolkodik, ilyen politikát folytat, és ebbe a sorba illeszkedik a magyar-szerb kormányülés is.



Orbán Viktor és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSz) elnöke hétfőn a kormányzati csúcstalálkozóról is egyeztetett Budapesten. A megbeszélésen kiemelték: a két ország együttműködése folyamatosan mélyül, és egyre konkrétabbá válik, egyre több területre terjed ki.