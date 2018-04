Magyar Hírlap - Folytatódnak a fegyelmi tárgyalások az LMP-ben

Folytatódnak szombaton a fegyelmi tárgyalások az LMP-ben, Sallai R. Benedek távozó országgyűlési képviselő és Hadházy Ákos, a párt korábbi társelnökének ügye mellett azt is vizsgálják, hogy ki szivárogtatta ki az ellenzéki párt két politikusának összetűzéséről az április 14-i etikai bizottsági meghallgatáson készült hangfelvételt - írta szombati számában a Magyar Hírlap. A lap felidézi, hogy Hadházy ellen azért indult eljárás, mert a vezetőség tudta nélkül egyeztetett választási visszalépésekről, Sallai ellen pedig azért, mert nekitámadt Hadházynak a fegyelmi bizottság ülésén. Az erről készült hangfelvétel az elmúlt héten került nyilvánosságra.



Az LMP etikai bizottságának elnöke, Moldován László a lapnak azt mondta, hogy a kiszivárgott hanganyag biztosan nem a hivatalos jegyzőkönyvi felvétel, azt valaki titokban rögzítette. Közölte, hogy a felvételeket várhatóan szombaton hasonlítják össze, és ha kiderül, ki lehet a szivárogtató, biztosan fegyelmi ügy lesz belőle. Moldován László, aki szemtanúja volt az összetűzésnek, a Magyar Hírlapnak az esetet úgy írta le: Sallai dühösen elindult Hadházy felé, és valahogy elsodorhatta, majd feldúltan kiment a teremből, "de biztosan nem ütött, nem kezdett el verekedni".



Hozzátette: Hadházy a székével együtt felborult, de ehhez az is hozzájárulhatott, hogy talán hintázott rajta. A lap megkérdezte Hadházy Ákost is, aki úgy reagált, hogy nem ő rögzítette és nem is ő hozta nyilvánosságra a felvételt.