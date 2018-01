Magyar Idők - Egy uniós ítélet kitárhatja a kapukat a migránsok előtt

A lap szerint "komoly a veszélye annak, hogy a jövőben egyre több migráns jelenik meg a határainkon azt hangoztatva, hogy homoszexuális, ezért be kell őt engedni".



A jövőben ezzel az indokkal bárki bebocsátást nyerhet Magyarországra, "hiszen a vonatkozó nemzetközi egyezmények tiltják a menedékkérők visszaküldését oda, ahol életük, testi épségük bármi okból veszélybe kerülhet. Az afrikai államok pedig - akárcsak az iszlám világ országai - többnyire szigorúan, helyenként halállal büntetik az egyneműek testi kapcsolatát" - olvasható a lapban.



Hozzátették: a döntés a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata által százmilliókkal támogatott Helsinki Bizottság sikere, és az unió valamennyi tagországára nézve kötelező erejű.



Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a bírósági ítéletet a Magyar Időknek úgy kommentálta: a döntésről mindent elmond, hogy az ügyben nem hallgatták meg a téma szakértőit, a bírák maguk határoztak. Márpedig az államtitkár szerint ha a menekültügyi eljárásban használt ellenőrző tesztek rosszak, akkor azt a pszichológus­szakmának kell kimondania, nem egy bíróságnak.



Hozzátette: "pontosan tudjuk, hogy a bevándorlók jelentős része hazudik az életkoráról, még a származásáról is, ugyanígy a szexuális irányultságukról is sokan képesek hazudni. A bevándorlásszervező Soros-hálózat pedig ehhez asszisztál, amikor fellép az olyan eljárások ellen, amelyek bármilyen módon szűrni, azonosítani próbálják a migránsokat".



Az ítélet előzménye, hogy egy nigériai állampolgár menedékkérelmet nyújtott be Magyarországon arra hivatkozva, hogy hazájában homoszexualitása miatt üldözik. Az ügyben pszichológus szakértőt rendeltek ki, aki azonban nem igazolta, hogy a férfi homoszexuális lenne, így a beadványt elutasították. A határozat felülvizsgálatát végző magyar bíróságnak kételyei merültek fel, hogy egyáltalán vizsgálható-e ilyen módon a kérelmező szexuális orientációja, ezért az Európai Bírósághoz fordult.