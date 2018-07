Magyar Idők - Nem stimmel a Jobbik kampánybeszámolója

Nem stimmel a Jobbik kampánybeszámolója, annak ellenére szerepel benne ugyanis egy 84 millió forintos kölcsön, hogy a párt - elnökének elmondása szerint - képtelen banki hitelhez jutni - írta a Magyar Idők.



A lap csütörtöki száma szerint Sneider Tamás pártelnök az RTL Híradónak azt mondta, a Jobbik 2017 tavasza óta képtelen banki hitelhez jutni, ugyanis még a párt számlavezető bankja is visszautasította a hiteligényléseket. Ennek ellenére a párt június 8-án közzétett kampánybeszámolójában szerepel egy 84 millió forintos tétel az egyéb források között, Hitel címszó alatt.



Az újság szerint erre több magyarázat is lehetséges. Elképzelhető, hogy Sneider Tamás állításával szemben a Jobbik mégis kapott hitelt a választási kampányban. Ezt a verziót erősítheti, hogy a korábbi pártelnök, Vona Gábor is beszélt banki hitelről.



Egy másik lehetséges magyarázat szerint a Jobbik nem pénzintézettől kapott hitelt. Ebben az esetben viszont újfent felmerülhet a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja, a pártok ugyanis nem kaphatnak bárkitől pénzügyi támogatást - írták.



A harmadik verzió szerint valótlan a párt kampánybeszámolója, ami szintén súlyos szabálytalanságokra utalhat - tették hozzá.



Utóbbival kapcsolatban megjegyezték, a beszámoló szabálytalansága már korábban is felmerült, mivel nyoma sincs annak a mintegy 100 millió forintnak, amelyet eredetileg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által, tiltott pártfinanszírozás miatt kiszabott kétszer 331 millió forintos szankció befizetésére szedtek össze a szimpatizánsaiktól, majd a párt vezetői bevallották, hogy azt elköltötték a választási kampányban.



A beszámoló szerint mindössze alig több mint 20 millió forintnyi adományt használtak fel kampánycélokra, vagyis 80 millió forint sorsa továbbra is rejtély - fűzték hozzá.



A lap azt is írta, hogy az ellentmondásokat az ÁSZ hétfőn kezdődött ellenőrzése tisztázhatja majd, amelynek várhatóan 2019 tavaszán lehet eredménye. Közben a pártnál már ügyészségi nyomozás van folyamatban csalás gyanúja miatt. Emellett hamarosan megindulhat az adóhivatal 331 millió forintos behajtási eljárása, és 60 millió forinttal tartoznak a Magyar Postának is.



Eközben a pártkassza gyakorlatilag teljesen üres. Sneider Tamás keddi interjúja szerint mindösszesen 604 ezer forint van jelenleg a Jobbik számláján, miközben 2019 januárjáig a párt biztosan nem juthat állami támogatáshoz. A Magyar Államkincstár ugyanis júliustól elkezdte vonni a Jobbik költségvetési támogatását a számvevőszék által feltárt tiltott pártfinanszírozás miatt - olvasható az újságban.