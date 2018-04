Magyar Idők - Nyakig benne van a Jobbikos Staudt az áfacsalási bizniszben

A Magyar Idők információi szerint Staudt arra hivatkozott, hogy képviselőként őt védi a mentelmi jog, egy házkutatásnál pedig így időt nyerhetnek a bizonyítékok eltüntetésére. A lap azt is megtudta, F. László, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyugalmazott alezredese, valamint a jobbikos képviselő egy 12. kerületi étteremben egyeztette egy nemesfémekkel kereskedő vállalkozóval az áfáztatást.Egyre több részlet derül ki a jobbikos Staudt Gábort gyanúba keverő, többmilliárdos csalás ügyében, melyben fel is jelentették a Jobbik országgyűlési képviselőjét. A PestiSrácok.hu-n megjelent cikkből korábban kiderült, hogy az áfacsalásra szakosodott bandát F. László, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyugalmazott alezredese vezette, a férfi pedig Staudt tanácsadója és bizalmasa volt. Lapunk információi szerint azonban ennél sokkal többről van szó, ugyanis a politikus nemcsak tudott a bizniszről, hanem a módszer kidolgozásában is részt vett - írja a lap.A történet 2012-ben kezdődött. A MAgyar Idők forrása szerint a volt rendőr és a képviselő egy 12. kerületi étteremben találkozott egy nemesfémekkel kereskedő P. Lóránt, akinek azt mondták, segítenek kijátszani az áfaszabályokat, a pénzt pedig egy Kanári-szigeteken alapított cégben mossák tisztára. F. László és Staudt azt ígérték a vállalkozónak, hogy az ő közreműködésükkel óriási pénzt kaszálhat az üzleten. A segítséget persze nem adták ingyen, havi 6000 eurót kértek, amit minden alkalommal F. László vett át.Azt egyelőre nem tudni, hogy Staudt ebből mennyit kapott, de a lap szerint a Jobbik politikusa azt állította az üzletembernek, hogy ahhoz, hogy simán menjenek a dolgok, több dologgal is tud segíteni. Felajánlotta például, hogy tárolhatják a céghálózat papírjait az ő irodájában, hiszen képviselőként őt védi a mentelmi jog, házkutatást így nála nem lehet tartani, a mentelmi jog felfüggesztéséig pedig van idő eltüntetni a bizonyítékokat.Mivel F. László és Staudt tudta, hogy a vállalkozónak egy korábbi büntetőügye miatt börtönbe kell vonulnia, a politikus azt is vállalta, hogy képviselői befolyását felhasználva elintézi, hogy a férfi büntetése alatt hazajárjon és hogy hamarabb szabaduljon. A cégvezető végül nemet mondott, de amikor bevonult a börtönbe – 2013 májusában F. László azonnal megkezdte a cég irányításának átvételét.Az áfacsalási módszer kidolgozásában is sokat segített Staudt. A lapnak a neve elhallgatását kérő informátor elmondta, visszaélve képviselői mandátumával, Staudt hivatalos kérdéseket intézett a hatóságokhoz és az ott kapott válaszokból szűrték le, mit kell finomítani a rendszeren ahhoz, hogy soha ne bukjanak le.