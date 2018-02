Magyar Idők - Varga Mihály: hat év alatt 1500 milliárdos adócsökkentést hajt végre az állam

A lap szombati számában Varga kiemelte: az illegális migráció támogatása helyett versenyképessé kell tenni a magyar fizetéseket és a kisebb hazai vállalkozásokat. A miniszter elmondta: nyugaton még ma is sokan úgy vélik, hogy az Afrikából, Ázsiából vagy a Közel-Keletről illegálisan érkező emberekkel nemcsak a helyi munkaerőgondokat, de a demográfiai problémákat is megoldhatják.



Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy az illegális migráció támogatása zsákutcába visz, ezzel nem orvosolhatók a problémák. A magyar kormány ezért inkább a magyar viszonyokra koncentrál, ezzel kapcsolatban pedig két fontos szempontot lehet megemlíteni - fogalmazott. "Az egyik a biztonság, a közbiztonság garantálása. Ez ügyben lényeges mozzanat volt a fizikai határzár megépítése, valamint a következetes határőrizet fenntartása. Erre a célra eddig is rendelkezésre állt a kellő anyagi fedezet, és ez így lesz a jövőben is.



A kormány másik fontos feladata, hogy a magyar munkaerőgondokat a magyar emberek és az itteni vállalkozások bevonásával, támogatásával oldja meg" - mondta. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az eredmények látványosak: a munkanélküliség Magyarországon négy százalék körül mozog, és majdnem nyolcszázezerrel dolgoznak többen, mint 2010-ben. "Ma Magyarország szedi a legkisebb társasági adót, a személyi jövedelemadónk pedig a második legalacsonyabb az Európai Unióban, én elsősorban mégis a 2016-os bérmegállapodást emelem ki" - fogalmazott a lapban.



"Az egyezség révén tavaly több mint négyszázmilliárd forintot hagyott az állam adócsökkentés formájában a munkaadóknál, amit idén újabb, több mint kétszázmilliárd követ, s ha megfelelően emelkedik a munkavállalók bére, a következő négy év mindegyikében is hasonló mértékben csökken majd a hazai vállalkozások közterhe" - mondta. A miniszter kiemelte: összességében 1500 milliárd forintos adócsökkentésről van szó, amelynek az az egyetlen célja, hogy növekedjenek Magyarországon a fizetések, vagyis mindenkinek megérje dolgozni. S megérje hazajönniük azoknak, akik korábban éppen a nagyobb fizetések miatt külföldön vállaltak munkát. Varga Mihály hozzátette: minden új kezdeményezésben igyekeznek alakító módon részt venni.



Példaként említette, hogy szeretnék, ha növekedne a magyar kkv-k versenyképessége, termelékenysége. Jelezte: a fizetések versenyképessége mellett ugyanis arra is szükség van, hogy a zömében magyar tulajdonú kisebb cégek fel tudják venni a versenyt a nemzetközi szereplőkkel.