Magyar Idők: Dúró Dóra potensebb erőnek érzi a Mi Hazánk Mozgalmat, mint a Jobbikot

Az utolsó pillanatig párton belül szerettük volna megoldani a problémákat, de Toroczkai László kizárása olyan pont volt, amikor már tényleg nem volt hova hátrálni, lelkiismereti kötelességemnek tekintettem a kilépést - idézte fel az elmúlt hetek történéseit a Magyar Időknek adott interjúban a volt jobbikos, jelenleg független parlamenti képviselő, Dúró Dóra.



A politikus arról is beszélt a napilap szombati számában, hogy a Jobbik korábbi értékeinek elárulását eredményező döntésekbe nem vonták be, azokat Vona Gábor hozta meg. Az Ásotthalmon zászlót bontott Mi Hazánk Mozgalom szerinte stabil értékrend alapján áll, és nemzetstratégiai kérdésekben nem ad helyet politikai taktikáknak.



Dúró Dóra közölte, fájó volt a szakítás, de már a jövőbe néznek, és elképesztően nagy társadalmi elvárás van irányukban, komoly űrt hagyott maga után a Jobbik eltolódása. A tisztújítást követő események pedig már pártszakadást jelentenek, és ez az a lélektani pillanat, amikor egy új párt megalapítására szükség van. Már sokan kiléptek a Jobbikból, többen ezután fognak. Persze korrektebb lett volna, ha azok alapítanak új pártot, akik új utakra akartak lépni, alapító nyilatkozatunkat félretéve. Így gyakorlatilag ellopták a párjukat - mondta.



Arra a kérdésre, hogy nevezhető-e szakadásnak az, hogy kizárása a frakcióból és mandátumának visszakérése kilépési hullámot indított el, úgy válaszolt: igen, bár mindent megtett ennek elkerülése érdekében, mégis a szoros kongresszusi eredményt nem a kiegyezés követte a pártvezetés részéről, hanem a leszámolás. A Jobbikból távozók jelenlegi több százas, később ezres nagyságrendű számát egyértelműen szakadásnak lehet nevezni. Már 59 önkormányzati mandátumot - köztük féltucatnyi polgármesterit - is veszített a Jobbik a mostani kilépések miatt, és sok helyen a többség velük tart, például Nógrád megyében csak egy vagy két aktív alapszervezet marad. Ráadásul olyanok hagyják ott a pártot, akik nagyon aktívak voltak a kampányban, és végigdolgozták az elmúlt négy évet is. Kijelenthető most már, hogy ez pártszakadás.



Azzal kapcsolatban, hogy lehet hiteles pártot, politikát képviselni olyanokkal, akik egyik napról a másikra álltak át, azt mondta: átállásnak inkább a Jobbik politizálását nevezné, az övéik inkább kiállnak korábbi értékrendjük mellett. - olvasható a Magyar Időkben.