Magyarországra is érkezett szennyezett tojás

Fipronillal szennyezett tojást és tojásterméket találtak Magyarországon is a hatóságok, a termékekben az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben találtak szermaradékot, így fogyasztásuk nem jelent egészségügyi kockázatot, ettől függetlenül elrendelték a tételek kivonását a forgalomból, illetve zárolását - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden.



A hivatal közleménye szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett riasztás a Tamago Ei-Omelett-Block nevű fagyasztott, félkész termékre, amelyből egy magyar vállalkozáshoz, az Ázsia Gastro Élelmiszer Kft.-hez is szállítottak Németországból.



A hivatal közölte azt is, hogy a tojásokra korábban elrendelt vizsgálat 4 tételben - egy német és három lengyel - mutatta ki kedden fipronil - növényvédő szer hatóanyaga - jelenlétét, nyomokban, de a megengedett értéket nem meghaladó, így az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben.