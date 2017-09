Magyarországra is kerülhetett az üvegdarabbal szennyezett nugát szeletből

Magyarországra is kerülhetett abból a Németországban gyártott nugát szelet típusból, amelyben egy vásárló üvegdarabot talált - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn a honlapján.



A tájékoztatás szerint a bio, vegán, ropogós rizses nugát szelet Németországon kívül a Cseh Köztársaságban és Magyarországon is forgalomba kerülhetett a Rossmann üzletláncban. A Nébih a RASFF gyors riasztási rendszeren keresztül értesült a bejelentésről.



A termék enerBIO Vegane Reis-Nougat Crisp márkájú és L17045 tételszámú, EAN 4305615464718 vonalkóddal ellátott, 80 grammos csomagolású és szavatossága januárban jár le. A Rossmann üzleteiben a terméket levették a polcokról, a már megvásároltakat pedig blokk nélkül is visszaveszik. A gyártó elővigyázatosságból az érintett tételen túl más tételeket is kivonatott a forgalomból. A Nébih a megtett intézkedéseket továbbra is figyelemmel kíséri.