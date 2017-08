Majdnem mentőnek ütközött a kocsijában Despacitót dübörögtető lány

Kis híján mentőssel ütközött egy fiatal lány, akinek figyelmét a YouTube-on már három milliárd megtekintés felett járó sláger vonta el. Az incidenst az Országos Mentőszolgálat osztotta meg Facebook oldalán

Csak rendkívüli rutinján és jó reflexein múlt, hogy el tudta kerülni az ütközést annak a mentőnek a vezetője aki elé a piros jelzés ellenére kanyarodott ki egy fiatal nő. A zöld jelzésen haladó mentő ugyan használta megkülönböztető jelzését (hisz egy eszméleten beteghez volt úton) a lány nem is vette észre a rohamkocsit. Amikor a mentő megelőzte a szabálytalan autóst bajtársaink döbbenten tapasztalták, hogy a sziréna ellenére is hallják, ahogy dübörög a Despacito. A fiatal lány láthatóan kedvelte az autójában ordító slágert, hisz maga is énekelte a jól ismert strófát! Nem csoda, hogy elvonta a figyelmét a vezetésről a hallásnak is ártalmas hangerő, amely mint láthatjuk igencsak balesetveszélyes!

- olvasható a közleményben.A mentőszolgálat azt kéri, figyeljenek a közlekedők a mentőkre, akik naponta több mint háromezer esetben indulnak segítséget nyújtani, így segítve munkájukat.