Majtényi jelöléséről február 15-én dönt hivatalosan az MSZP

Az MSZP idei nyitó frakcióülésén, február 15-én dönt arról, hogy hivatalosan is jelöli Majtényi László t köztársasági elnöknek.Tóth Bertalan, a szocialisták frakcióvezetője szerdán, Budapesten tartott háttérbeszélgetésen kifejtette, az MSZP képviselőcsoportja ezen a fővárosi ülésen meg is hallgatja Majtényi Lászlót, akinek államfői jelöltségét korábban a választmány és az elnökség is támogatta.Az ellenzéki politikus elmondta, úgy tudják, a Fidesz a lehető leghamarabb dönteni kíván a köztársasági elnöki tisztségről, erre pedig a törvények értelmében legkorábban március közepén nyílik meg a lehetősége.Az MSZP frakcióvezetője úgy fogalmazott, a következő parlamenti ülésszakban is a tavaly ősszel megkezdett "kemény és felelős" ellenzéki politizálást kívánják folytatni. Az MSZP így továbbra is elsősorban önálló országgyűlési előterjesztéseire koncentrál majd, mivel a kormányoldal rendre lesöpri a javaslataihoz benyújtott ellenzéki módosító indítványokat - fejtette ki.