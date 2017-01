Majtényi megtisztelőnek nevezte, hogy államfőjelöltnek javasolták

Az Elnököt a köztársaságnak! csoport hétfőn nevezte meg Majtényi Lászlót és arra kérte a parlamenti képviselőket, hivatalosan is jelöljék Majtényit a posztra.



A csoport szerdán juttatta el azt MTI-nek Majtényi László közleményét, amelyben az alkotmányjogász azt írta: "nincsenek olyan személyes érdemek, amelyek alapján bárki önmagát alkalmasnak tarthatná erre a tisztségre".



A korábbi ombudsman, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke emlékeztet arra, hogy a magyar közjogi rendszerben "a jelölés nem a polgárok, hanem az országgyűlési képviselők feladata", az elnököt az Országgyűlés választja meg tavasszal.



Azt írta, tisztában van az esélyekkel, "de azzal is, hogy az esetleges jelöltség lehetőségeket nyit meg és különös felelősséggel jár közös ügyeink megvitatásában".



Ugyanakkor azt kérte, csak akkor támogassák, ha egyetértenek azzal, hogy "helyre kell állítani a köztársaságot, amelyben független intézmények biztosítják a közhatalom gyakorlásának alkotmányos korlátait és alapvető jogainkat", és biztosítani kell, hogy a választóknak lehetőségük legyen "időről időre leváltani a kormányzati hatalom gyakorlóit". További elvekként említette, az országnak gondoskodnia kell arról, hogy minden tagja emberhez méltó életet élhessen, valamint az államnak küzdenie kell a korrupció ellen.



A Majtényi Lászlót államfőjelöltként megnevező levelet 38-an írták alá, köztük Bruszt László és Ferge Zsuzsa szociológus, Göncz Kinga korábbi külügyminiszter, Heller Ágnes filozófus, Iványi Gábor lelkész, Kéri László politológus, Parti Nagy Lajos író, valamint Petschnig Mária Zita közgazdász.



Az MSZP hétfőn, a Párbeszéd kedden jelentette be, hogy támogatja az alkotmányjogász, korábbi ombudsman jelölését a köztársasági elnöki posztra. A Liberálisok nevében Szabadai Viktor, a párt budapesti választmányának elnöke kedden azt mondta, várják Majtényi László válaszát, és személy szerint nem zárkózik el attól, hogy őt támogassák.