Május 22-én éjfélig lehet nyilatkozni az adó 1+1 százalékának felajánlásáról

A szervezet pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint aki már korábban beadta szja-bevallását vagy jóváhagyta tervezetét, de még nem döntött az 1 százalékok sorsáról, az 22-éig külön is rendelkezhet.



Adataik szerint a legtöbben gyermekek fejlesztésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát.



Hangsúlyozták, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egészen addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. Civil szervezet vagy a Nemzeti Tehetség Program javára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.



A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ahhoz is, hogy a civil kedvezményezett kérésére a NAV átadja a nevüket és postai vagy elektronikus levelezési címüket. Az adott civil szervezetek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatják 5 évig.



A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz. Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, annak az adóbevallás megfelelő oldalát kell kitöltenie. Aki később szeretne nyilatkozni erről, az a "17EGYSZA" lapon vagy annak tartalmával megegyezően, írásban teheti ezt meg. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni a legegyszerűbben az Ügyfélkapun keresztül, a NAV webes kitöltőprogramjával lehet.