Május 27-én választ miniszterelnök-jelöltet az MSZP

Az MSZP május 27-ei kongresszusa megválasztja a párt miniszterelnök-jelöltjét - jelentette be az ellenzéki párt elnöke hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.



Molnár Gyula az országos elnökség ülése után elmondta, a kongresszus elfogad egy dokumentumot is, amely ajánlat lesz a magyar társadalomnak. A dokumentum ajánlatot és nem diktátumot tartalmaz majd - jegyezte meg.



Botka László szegedi polgármester vállalta a jelöltséget - közölte a pártelnök.



Hozzátette: a miniszterelnök-jelölt megválasztásával egyidőben lehetőséget kap arra, hogy elmondja véleményét a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltről és a listáról.



Molnár Gyula közölte, az elmúlt egy hónapban tartott utcafórumokon kiderült, az MSZP Tegyünk igazságot! Fizessenek a gazdagok! szlogenű programja utat talált az emberekhez. A program iránt nemcsak a baloldali, hanem a fideszes és jobbikos választók is érdeklődnek - tette hozzá.