Már 2 százalékon áll a Momentum Mozgalom

ismertetett, idei első Medián-felmérés továbbra is a Fidesz "elsöprő fölényét" mutatja: bár a kormánypárt a teljes szavazókorú népességben november óta csak hibahatáron belüli mértékben erősödött (36-ról 37 százalékra), a választani tudó biztos szavazók körében 60 százalékos támogatottságra tett szert.A cikk mellett közölt grafikonon látható, hogy Jobbikra a teljes népességen belül 10, a biztos szavazóknál 13 százalék szavazna, az MSZP-re pedig 8, illetve 10 százalék. A Demokratikus Koalíciót a teljes népesség 4, a választani tudó biztos szavazók 7 százaléka támogatja, az LMP 3-3 százalékon, az Együtt 2, illetve 3 százalékon áll.Jelezték: új szereplő a Medián politikai felmérésében a Momentum Mozgalom, amely pár héttel a színre lépése után a teljes népesség 1 százalékát, a választani tudó biztos szavazók 2 százalékát tudhatja maga mögött.A Medián kitért arra is: január utolsó hetében a válaszadók 46 százaléka érezte úgy, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok. A derülátók aránya legutóbb 2010 őszén állt ilyen magasan, igaz, jelenleg is valamivel többen (48 százaléknyian) vannak azok, akik pesszimistán látják Magyarország helyzetét.Hozzátették: szintén először fordul elő 2010 ősze óta, hogy minden második válaszadó jónak vagy nagyon jónak értékelte az Orbán-kormány munkáját. Ez összefüggésben van Orbán Viktor személyes népszerűségével - írták -, amely 5 százalékos erősödés után 49 százalékon áll. A legnépszerűbb ellenzéki politikus Szél Bernadett LMP-társelnök (38 százalék), a második pedig az MSZP-s Botka László szegedi polgármester (34 százalék).