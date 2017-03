Már 31 kanyarógyanús esetet észleltek osrszágszerte

Ezzel összefüggésben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat nem javasolja az utazást azoknak, 1969 előtt születettek és nem estek át a kanyarón, azon várandósok, aki nem rendelkeznek két oltással, és a 15 hónaposnál fiatalabb kisgyerekek, akiknél nincs idő a védőoltás beadására. Az oltóanyag két hét után ad védettséget - ismertette.

Harmincegy kanyarógyanús eset van országszerte, közülük 13 embernél a laboratóriumi vizsgálat igazolta is a betegséget - közölte az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgató-főorvasa pénteki budapesti sajtótájékoztatón.Oroszi Beatrix elmondta, az ország tizenegy megyéjéből jelentettek kanyarógyanús eseteket, minden megyében egy, maximum két betegséggyanút, tehát ezek szórványos esetek.Hangsúlyozta, a lakosság egészét közvetlenül érintő járványveszély nincs, behurcolt esetek azonban előfordulnak.A szakember közölte, országosan megerősítették a kanyarófigyelő szolgálatot, és az országos tisztifőorvos körlevélben tájékoztatta az egészségügyi intézményeket az ilyenkor szükséges intézkedések megtételére.Oroszi Beatrix elmondta,. Tőle utólag vett vérminta igazolta a kanyarót, a román beteg nem volt oltva a betegség ellen.A főigazgató megerősítette, hogy a makói kórházban a betegség jelentkezésétől kezdve azonnal intézkedési tervet vezettek be, és megkezdődött az ott dolgozók és ápoltak (és családtagjaik) járványügyi megfigyelése, valamint március 6-án az oltások beadása. Oroszi Beatrix közölte, a 800 adag kanyaró-rubeola-mumpsz (MMR) oltóanyagot és négy adag humán gammaglobulint biztosítottak a kórházban.Jelezte, február 27-e óta a makói kórházban új megbetegedést nem tapasztaltak - mondta.Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon kívül nyolc európai országában alakult ki kisebb-nagyobb kanyarójárvány.Utóbbi korosztályt említve Oroszi Beatrix azt mondta, előre hozható a 15 hónapos korban esedékes oltás, így ha 9-12 hónapos kor között történik az MMR-oltás, ezt 15 hónapos korban meg kell ismételni, de a szakember ettől függetlenül sem ajánlja, hogy 15 hónaposnál fiatalabb gyerekkel fertőzött terültre utazzanak.Kérdésre válaszolva elmondta, ugyan Magyarországon nincs kanyarójárvány, azonban(A háziorvostól kapott recept ellenében patikában kiváltható a vakcina, azt a háziorvos adja be.)Oroszi Beatrix elmondta, folyamatosan egyeztetnek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (OGYÉI) a rendelkezésre álló oltóanyagmennyiségről, és jövő hét hétfőtől elegendő vakcina áll rendelkezésre. A főigazgató egyben arra kérte a gyógyszertárakat, hogy az oltóanyagból ne képezzenek tartalékot, a valós mennyiséget rendeljék meg a nagykereskedőktől.Kérdésre válaszolva Oroszi Beatrix elmondta, sem Debrecenben, sem Hódmezővásárhelyen még nem igazolódott be a kanyaró, így ott nem kellett kórházi zárlatot elrendelni. Mint mondta, Csongrád megyében a makói járásban és a szegedi klinikán van megerősített kanyarós eset.A megbetegedett egészségügyi dolgozóból hétnek volt oltása, hatan mégis elkapták a fertőzést - közölte a főigazgató. Ez úgy lehetséges - mondta -, hogy az oltás után nem alakul ki a szervezetben a teljes védettség a betegséggel szemben, azonban ez az esetek 1,2 százalékában fordul elő.