Már dolgozik a kormányzat az újabb nemzeti konzultáció előkészítésén

Folyamatban van az újabb nemzeti konzultáció előkészítése - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.Tuzson Bence hangsúlyozta: ha olyan kérdések merülnek fel, amelyek a nemzet, az ország sorsát a következő időszakban jelentősen befolyásolják, mindig érdemes megkérdezni az emberek véleményét. A kormányzat akkor tud sikeres lenni, ha az emberek véleményét figyelembe veszi. A témakörök világosak, öt veszélyforrásról kérdezik meg az állampolgárokat - tette hozzá.Arra a kérdésre, hogy az újabb nemzeti konzultáció is levélben zajlik-e majd, azt mondta: ez a konzultáció jól bejáratott, jól működő formája, ami hatékony is, ezért szeretnék megőrizni. A konzultáció időpontjáról az államtitkár annyit mondott, hogy a közeljövőben, minél előbb szeretnék megvalósítani.A Kisalföld is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, a parlament tavaszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában jelentette be, hogy nemzeti konzultáció kezdődik annak az öt veszélyforrásnak a kérdésében, amelyekkel Magyarországnak az idén szembe kell néznie.Az öt veszélyforrás közé sorolta