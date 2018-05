Már jelentkezhetnek a tehetséges diákok a Mathias Corvinus Collegium képzésére

Minden diák a saját érdeklődésének megfelelően választhat az alábbi, legnépszerűbb társadalomtudományi területek közül: közgazdaságtan, jog, pszichológia, íráskészség (angol és magyar nyelven), nemzetközi kapcsolatok, társadalmi tanulmányok, valamint modern kori történelem.

Középiskolás és leendő egyetemista diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény. A hagyományos oktatást kiegészítő interaktív, egyéni képességeket fejlesztő ingyenes képzésekre a középiskolás tanulmányaikat folytató diákok június 17-ig, az idén érettségizők június 24-ig jelentkezhetnek Magyarországról és a határon túlról egyaránt.A kollégium MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a társadalomtudományok iránt érdeklődő és a pályaválasztásra tudatosan készülő diákok önfejlesztésére nyújt lehetőséget az MCC középiskolás programja, amelynek képzéseire június 17-ig pályázhatnak a tanulók. A sikeres felvételit tett középiskolások a programban nyolchetes rendszerben működő e-learning kurzusokon, havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon, valamint téli és nyári közösségépítő táborokban is részt vehetnek.Az MCC juniorképzése a középiskolai tanulmányaikat idén befejező és a budapesti egyetemek nappali tagozatán továbbtanuló diákok jelentkezését várja június 24-ig. A pályázók a logikai készséget és szókincset felmérő írásbeli teszten túl egy szóbeli fordulón (prezentációval kísért előadás és beszélgetés) is részt vesznek. A programra sikeresen bekerülők egyetemi tanulmányaik idejére bentlakási lehetőséget is kaphatnak.Az egyéves juniorképzés célja, hogy a különböző tudásszinttel érkező tanulók ismereteit kiegyenlítse és támogatást nyújtson a Collegium valamennyi lakója számára előírt felsőfokú angol nyelvvizsga megszerzésében. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a diákok egy olyan alapot kapjanak, amellyel az MCC egyetemi programjának további szintjein - szakirányos és vezetőképző kurzusokon - minden nehézség nélkül hallgassanak angol nyelvű kurzusokat."Jelenleg közel 2000 diákunk képzi magát középiskolás és egyetemi programjainkon, akik az MCC legnagyobb értékének az intézményben eltöltött évek alatt megszerezhető átfogó szakmai tudást és aktív közösségi életet tartják, ami számtalan előnyhöz juttatja őket a karrierépítésük során" - mondta Lánczi Péter, az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese. Az MCC középiskolás programjáról és a juniorképzésről, valamint a jelentkezési feltételekről bővebb információ az intézmény honlapján () érhető el.