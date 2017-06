Már lehet számolgatni a felvételi pontokat

Az eduline.hu összeállítása szerint először – a tanulmányi pontszámhoz – az öt fő tárgyból szerzett utolsó két év végi érdemjegyeket kell összeadni, majd duplázni. Így legfeljebb 100 pontot szerezhetnek a diákok. A magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv mellett valamelyik természettudományos tárgy – a biológia, a földrajz, a kémia, a fizika, a természetismeret vagy természettudomány – eredményét is figyelembe veszik. Ha nem volt olyan természettudományos tárgy, amelyet legalább két évig tanultak a diákok, akkor két – legalább egy évig tanult – természettudományos tárgy év végi jegyeivel is lehet számolni.A négy kötelező és egy szabadon választható tárgy (szakgimnáziumokban a kötelező szakmai tárgy) százalékos érettségi eredményének átlagát kell figyelembe venni, egész számra kerekítve. Ez maximum 100 pont lehet.A középiskolai jegyekből és az érettségi átlageredményéből kalkulált pontokat össze kell adni, így maximum 200 pontot lehet szerezni.Az érettségi pontok számításánál csak annak a két tárgynak a százalékos eredményét kell figyelembe venni, amely a kiválasztott szakon kötelező vagy választható. Tárgyanként legfeljebb 100 pontot lehet szerezni (egy 77 százalékos érettségi 77 pontot ér, egy 63 százalékos 63 pontot), összesen maximum 200-at. Ha a szakon választható tárgyak közül több tárgyból is van eredmény, a két legjobban sikerült vizsgával kell számolni.A felvételi eljárás során lehetőség van az érettségi pontok duplázására is, amennyiben ez az előnyösebb, automatikusan ezt veszik figyelembe. A megszerezhető 400 ponthoz jönnek a többletpontok. Ebből maximum 100 lehet. Például 28 pont jár a B2/középfokú komplex nyelvvizsgáért, 40 a C1/felsőfokú komplex nyelvvizsgáért. Fontos, hogy ha mindkettő van, akkor is csak 40 pont jár. Az emelt szintű érettségiért tárgyanként 50 pont szerezhető.