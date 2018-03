Március 15. - Így ünnepelt az ellenzék, és így menetelt az MKKP - fotók

Alternatív békemenetet tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Molnár Gyula: a közpénzen létrehozott népbutítás a modernkori rabság

Molnár Gyula, az MSZP elnöke beszédet mond a Szabad Sajtó-díjak átadásán Budapesten a Danubius Flamenco hotelben 2018. március 15-én.MTI Fotó: Soós Lajos

Fekete Zsolt: az ember szabadságra vágyik

Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület) polgármester beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából rendezett salgótarjáni ünnepségen a Múzeum téren. MTI Fotó: Komka Péter.

LMP: a márciusi ifjak is együttműködtek, most is erre van szükség

Szél Bernadett, az LMP társelnöke beszédet mond a párt ünnepi megemlékezésén egy fővárosi szállodában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján, 2018. március 15-én.MTI Fotó: Koszticsák Szilárd.

MIÉP: ma is időszerű a 12 pont

Vona Gábor 12 pontba foglalta elképzeléseit

Vona Gábor, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje beszédet mond pártja ünnepségén, amelyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából tartottak a Batthyány-örökmécsesnél. Mögötte az áprilisi országgyűlési választáson induló jobbikos képviselőjelöltek.MTI Fotó: Máthé Zoltán

"A molinó minden előtt!" feliratú, nemzeti színű transzparens mögött vonultak fel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által szervezett alternatív, ironikus hangvételű békemenet résztvevői csütörtökön Budapesten.A felvonulás az Oktogontól indult, ahol a párt elnöke, Kovács Gergely ismertette az általuk megfogalmazott 12 pontot. Ebben egyebek mellett az "űrbéli viszonyok megszüntetését", "negyvenévenkénti országgyűlést Pesten", és "a cenzúra szabadságát, a sajtó eltörlését" követelték.A több ezer részvevő - akik közül többen jelmezt viseltek - rendőri felvezetéssel a Blaha Lujza teret és az Astoriát érintve az Erzsébet térre vonult egy teherautó mögött, amelyről a felvonulás közben zene szólt.A tömegben a kormányon és kormánypárti politikusokon is élcelődő, gúnyos feliratú táblákat, valamint nemzeti színű és európai uniós zászlókat is lehetett látni. A táblákon egyebek mellett az alábbi feliratok voltak olvashatók: "Aki nem vejünk, az ellenünk"; "itt többen ENSZ-emtelenedtek"; "Ne menj el szavazni!"; "boldogok a stadionépítők"; "a választás csak fárasztás".A tömegben többször skandálták a többi között azt, hogy "nem kell kormány"; "Viktor a király", és "ingyen sört!".Amikor a menet egy időre megállt a Rákóczi úton a Kazinczy utcánál, akkor a tömeg vége a Nyár utcánál volt.Az Erzsébet téren a felvonulás végén a felszólalók ironikusan arról beszéltek, több százezren vettek részt a meneten, amelynek célja, hogy szót emeljenek az "utolsó rabláncról", a demokráciáról, "ami gúzsba köti egységre szomjas magyar szívünket". Hangsúlyozták egyebek mellett, hogy nincs szükség több választásra, mert az csak megosztásra jó, ezért erős központosított Magyarországot akarnak, ahol - mint fogalmaztak - egy a cél, egy a pártrendszer, és a kettő is egy.Mint elhangzott, a részvevők a demokrácia ellenségeiként vonultak az utcára, mert a demokrácia "elnyomó rendszer, ahol az emberek bele akarnak szólni a politikába".​A rendezvény végén kihirdették, hogy hadat üzennek az ENSZ-nek.A Fidesz az új kisebbség pátja, mert a magyarok mindig a szabadságot választották a rabság helyett, amelynek modernkori formája "a közpénzen létrehozott népbutítás" - hangoztatta az MSZP elnöke a Szabad sajtó-díj március 15-e alkalmából rendezett csütörtöki budapesti átadásán.Molnár Gyula úgy fogalmazott, hazugság "a Fidesz meséje a megtámadott Magyarországról". "Nincs háború, ehhez elég kinézni az ablakon" - tette hozzá, majd aláhúzta, Európában az a szellemi áramlat jelent gondot, amely keleti diktátorok sugallatára Európa gyengítésében érdekelt.A szocialisták vezetője szólt arról is, az áprilisi választás nem egy lesz a sok közül, mivel hosszú időre meghatározza majd Magyarország sorsát. Szerinte ugyanis amennyiben a jelenlegi hatalom kap még egy esélyt, akkor "el fognak jutni az emberek pénzéhez, az emberek magánéletéhez".Tanulnunk kell a történelmünkből, hogy az elnyomás, a vérontás, a gaztettek ne ismétlődhessenek meg; de az ember, a magyar ember szabadságra szomjazik, mindig a szabadságot vágyta, minden nagy ünnepünk is erről szól - mondta ünnepi beszédében Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület), Salgótarján polgármestere csütörtökön.Fekete Zsolt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére tartott városi ünnepségen felidézte, hogy a mai salgótarjáni középiskolásoknál alig voltak idősebbek azok a fiatalok, akik 170 évvel ezelőtt a Pilvax kávéházból indulva az elnyomó hatalommal szemben Magyarország szabadságáért emeltek szót.170 évvel később, napjainkban ismét középiskolások, főiskolások mennek az utcára a jövőjüket féltve, a jövőjükért küzdve; figyelni kell rájuk, oda kell figyelni a szavukra, ugyanis értük, nekik építjük Salgótarjánt, értük és nekik kell, hogy épüljön az ország is - tette hozzá.Salgótarján polgármestere arra is kitért, hogy kinek-kinek mást jelent a szabadság, "egy azonban egészen biztos: a belső szabadsággal szemben a diktatúra tehetetlen".Mint kifejtette, ha a külső körülményeinken egymagunk nem is tudunk változtatni, a saját belső szabadságunkat megteremthetjük.Meg kell teremtenünk lelkünk szabadságát úgy, hogy békét kötünk önmagunkkal és elfogadjuk különbözőségeinket - mondta.Fekete Zsolt úgy fogalmazott: "nincs vastagabb rablánc annál, mint ami a másságainkból fakadó szitokszavakból jött létre, és nincs sötétebb vakság annál, amit a gyűlölködés mérhetetlensége okoz".Salgótarjánnak egy választása van, ha sikeres, erős és talpraesett akar lenni, ez pedig a belső szabadság útja - hangsúlyozta, hozzátéve: ez akkor lehetséges, ha képesek vagyunk szembenézni gyengeségeinkkel és büszkén vállaljuk erősségeinket mindnyájan, alázattal, haszonszerzés nélkül, mert ez a város sokkal többet érdemel, és ehhez mindannyian kellünk.Fekete Zsolt az ünnepségen azt is megfogalmazta, az 1848-as márciusi ifjaknak nem volt választásuk, csak a szabadságharc, de nekünk van: szabadságvágyunk kifejezésének békés és legdemokratikusabb eszköze a választás.Salgótarján polgármestere a beszédét azzal zárta, válasszunk jól, válasszunk felelősen, válasszunk a lelkünk szabadsága szerint, és - idézte Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét - soha ne feledjük: "habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr".A Múzeum téren tartott városi ünnepség végén intézmények, szervezetek, önkormányzatok mellett a DK, a Fidesz, a Jobbik, az MSZP és a Magyar Munkáspárt helyi szervezeteinek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit Széchenyi István szobránál.A márciusi ifjak nem biztos, hogy szerették egymást, de ott és akkor együtt tudtak gondolkodni, és jelenleg is az a kérdés, együtt tud-e gondolkodni sok-sok ember a változás érdekében - mondta ünnepi beszédében csütörtökön az LMP miniszterelnök-jelöltje, aki március 15-e alkalmából azt üzente a többi ellenzéki pártnak: csak akkor fognak győzni, ha a lehető legszélesebb körben együttműködnek.Aki erre nemet mond, az Szél Bernadett szerint a kormányváltásra mond nemet, és csupán a saját mandátumát félti. A társelnök az LMP pártalapítványa, az Ökopolisz Alapítvány budapesti rendezvényén elmondott beszédében kijelentette: az emberek többsége kormányváltást akar.Megjegyezte, pártját sokan bírálják majd, mondván, rajtuk múlik a kormányváltás. "Elég abból, hogy furkósbotnak használják az együttműködést" - hangsúlyozta, hozzátéve: nem fenyegetőzni kell, hanem mindenkinek le kell ülnie ahhoz a tárgyalóasztalhoz, amelynél az LMP már ott van.Elég a függőségből! - hangoztatta, hangot adva azon véleményének: emberek milliói élnek függőségi viszonyban, holott egy nemzet csak annyira lehet független, amennyire állampolgárai azok. Emlékeztetett 1848 üzenetére: függetlenek, szuverének, autonómok akarunk lenni, ezért vissza kell venni a függetlenségünket azoktól a politikusoktól, akik ezt fokozatosan elvették.Szél Bernadett, aki az összes magyar, köztük a határon túliak összetartozását is kiemelte, megjegyezte: már azért is sok kritikát kapott pártja, mert szabadon döntve úgy határozott, hogy önállóan ünnepel. A régi politika már csak ilyen - mondta -, már azért is támadás éri őket, mert önállóan döntenek, és mert értik március 15. üzenetét.Szerinte Petőfi és társai még radikálisabban bírálnák a mai kormányt, annak tagjai ugyanis semmit nem tisztelnek, sem a függetlenséget, sem a szabadságot, sem az embereket. Orbán Viktor miniszterelnöknek többet ér a saját hatalma, mint az ország sorsa - közölte, és kijelentette azt is: ahol nincs jogállam, ott bárkivel bármi megtörténhet.Az Országgyűlésben alig esik szó az emberekről, ehelyett botránypolitikusok csinálnak botránypolitikát - mondta, teljes bukásnak ítélve azt, ami az országban történik.Szerinte a hatalom célja, hogy kicsinek, erőtlennek érezzék magukat az emberek, felidézte ugyanakkor Kossuth Lajos szavait, aki azt mondta: veszve csak az a nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.Hadházy Ákos társelnök a rendezvényen arról beszélt: az elnyomó, gőgös hatalom 1848-49-ben is tévedett, amikor azt képzelte, a magyarok gyávák, buták és csak viszálykodni tudnak. Szerinte a jelenlegi hatalom is ezt hiszi.Kijelentette, a következő napok kérdése: az ellenzéki pártok kit utálnak jobban, a kormányt vagy egymást? Azt üzente a kormányoldalnak: ne vegyenek mérget arra, hogy nem lesznek visszalépések az áprilisi országgyűlési választáson.A Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) elnöke szerint a márciusi ifjak 12 pontja 170 év elteltével is időszerű, "a Kádár-rendszer máig nem ért véget", és ez végtelenül szomorú.Nagy Tibor csütörtökön Budapesten, a párt ünnepi rendezvényén, a Március 15. téren a 12 pontot felidézve úgy fogalmazott: a MIÉP alig jut médiafelülethez, miközben a "kamupártok" meghatározóak, az "idegenszívű SZDSZ" utódai "vírusosan terjesztik ma is a magyargyűlöletet".Hozzátette, a kormány eltávolította a nemzeti érzelmű újságírókat, a nemzeti radikalizmusnak nem biztosít helyet, lelket lehelt "a levitézlett vörös szakszervezeti újságba", "a pártállami időket idéző Népszavába".Nagy Tibor azt mondta, a bajok gyökere "az elavult balliberális oktatási rendszer", ezért a MIÉP nemzeti radikális oktatási fordulatot és gyökeres társadalmi változást sürget, és ezt csak "a lukácsista pribékek utódainak" kizárásával tartja elképzelhetőnek.Hangsúlyozta továbbá, a felelős minisztérium felelős kormányzatot kellene, hogy jelentsen és nem "közpénztolvajokat" kitartó kormányt, amely az oktatásból kivont pénzt értelmetlen beruházásokra, "hobbiépítkezésekre" fordítja. Alkotmányos alapjoggá kell tenni a színvonalas oktatáshoz és egészségügyhöz való jogot - tette hozzá.A parlamenten kívüli ellenzéki párt elnöke közölte: az Országgyűlésben "gombnyomogatók garázdálkodnak" - egyesek ezt már 28 éve vezényszóra teszik -, közben sok bátor ember "megmagyarázhatatlanul gyorsan" elhalálozik.Szerinte ma is alávetettek a magyar emberek a saját hazájukban, politikusaik rejtett állampolgárságáról, állampárti kötődéséről pedig nem tudnak.Nagy Tibor "nemzeti hadsereg" felállítását és a visegrádi együttműködés bővítését szorgalmazta a többi közt a környező országok, valamint Erdély és Kárpátalja bevonásával.A migrációt "a Magyarországot erkölcsi posványban tartó körülmények következményének" nevezte, és hozzátette, hogy a jelenlegi adórendszer a "Gyurcsány- és Mészáros-féle gazembereknek kedvez", ezért progresszív adózást javasolt.Kitért továbbá arra, hogy az uniós tagság mérlege Magyarország számára negatív, ezért a kilépést javasolta arra az esetre, ha "a térség gyarmatosításának" nem sikerül véget vetni.A Jobbik elnöke 12 pontba foglalta elképzeléseit a párt március 15-i ünnepi megemlékezésén Budapesten, ahol azt közölte: valódi problémákkal akarnak foglalkozni.Vona Gábor ezen törekvések között említette a valódi biztonságot és demokráciát, a működő egészségügyi és szociális rendszert, a modern oktatást, az igazságos nyugdíjrendszert, az elvándorlás megállítását és a béruniót.Az ellenzéki politikus szimbolikusan egy vár építésének igényét vetette fel, amelyhez - mint mondta - meghív minden jó szándékú, tisztességes magyart, és amelynek tornyán nem a félelem és az elnyomás zászlaja lobog, hanem a szabadságé.Az ünnepségen a Jobbik 106 egyéni képviselőjelöltje esküt tett a Szent Korona másolata előtt.