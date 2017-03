Március 15. - Orbán: ismét '48-as szelek fújnak Európában

A kereszténydemokrata politikus azt mondta: március 15-én arra a lendületre, szabadságvágyra, hazaszeretetre emlékezünk, amely akkor felszínre tört. Hozzátette: ma is fontos számunkra a szabadság, ami nem képzelhető el rendezett világ nélkül, a nemzet szabadsága pedig a függetlenség, a szuverenitás védelmét és egyfajta önvédelmet jelent.

Az MSZP a változás pártja kíván lenni, mert 2018-ban jövőt is választ Magyarország - utalt a jövő évi országgyűlési választásokra a pártelnök.

Az ellenzéki politikus azt mondta, ahhoz, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, szükség van az "utcára, a civilekre, a szakszervezetekre, az ellenzéki pártok együttműködésére és az értelmiségre is".

Molnár Gyula leszögezte: nincs Magyarországon szabad sajtó, és így a demokrácia is korlátozott. Hozzátette:"el fogjuk venni" ezeket az újságokat azoktól, akik közpénzen vásárolták őket.

Kolozsváron hagyományos módon felvonulással kezdődik, ünnepi istentisztelettel folytatódik, majd az egykori Biasini szálló előtt tartott beszédekkel és koszorúzással fejeződik be az ünnepi események sora. Az egykori szálloda falán emléktábla őrzi, hogy Petőfi is vendége volt az épületnek.

A politikus hozzátette, már tavaly is kifogásolta a csendőrség az Erdély-zászlókat, de akkor - az ünnepi rendezvény egyik szónoka lévén - engedelmeskedett a felszólításnak, és bevonta a lobogót. Kijelentette, a bírságolási jegyzőkönyv érvénytelenítését fogja kérni a bíróságon.

Az EMNP helyi vezetője elmondta: azt írták a jegyzőkönyvbe, hogy nem vette alá magát a szervezők kérésének. Megjegyezte, a csendőrök nem kifogásolták a zászló használatát, így továbbra is lobogtathatta Erdély zászlaját Kolozsvár főterén, de ezt csakis az ünneplő, felvonuló tömegtől távol tehette.

Fancsali Ernő az MTI-nek elmondta, a csendőrök arra hivatkoztak, hogy a rendezvényt szervező Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem tette lehetővé, hogy a magyar és a székely zászlón kívül más zászlókkal is vonuljanak az ünneplők. Hozzátette: azt kérték tőle, hogy vonja be a zászlót, vagy távozzon a felvonulók közül. Mivel a felkérésnek nem tett eleget, őt és egy másik Erdély-zászlót vivő felvonulót 500 lejes (35 ezer forint) bírsággal sújtották.

Talán soha nem volt oly nagy szüksége sokat csalódott nemzetünknek a példamutató Szegedre, mint most - jelentette ki Botka László (MSZP) polgármester szerdán a csongrádi megyeszékhelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésén.

Úgy fogalmazott, "Európa elvesztette az irányt", hűtlen lett az alapító eszmékhez. Magyarország - ahogyan 169 éve - most ismét példát mutathat az "ébredező Európának" - jelentette ki.

Lázár János szerint az is elég, ha "egy-egy nagy ügy erejéig jobban szeretjük Magyarországot, mint amennyire utáljuk egymás pártjait". Mint mondta, még nincs késő, az energiákat közösen a kihívások legyőzésére, cselekvésre kell fordítani.

"Igazi bátorság ahhoz kell, hogy merjünk igent mondani" - mondta a térség országgyűlési képviselője, hozzátéve: "a magyaroknak igazi bátorság sosem a külső ellenség legyőzésére, hanem a saját magukkal való szembenézéshez kellett". Kiemelte: a magyarok mindig akkor tudtak nagy dolgokat véghezvinni, amikor összefogtak, amikor nem arra koncentráltak, ami szétválasztja, hanem arra, ami összeköti őket. "Ez ma is érvényes" - közölte.

Azt is mondta, hogy soha sincs kész ország, soha semmit nem adnak ingyen, és a versenytársak nem adnak át jószántukból semmit, sem helyet, sem lehetőséget, sem munkát, sem hasznot, sem jólétet.

Ebben csak magunkra számíthatunk, ezért a kormányzati felelősséget továbbra is a nemzeti erők kezében kell tartani - jelentette ki Orbán Viktor.

Kitért arra is: a betelepítést meg kell akadályozni, a külföldi pénzből kitartott hálózatot átláthatóvá kell tenni, az adók, a bérek és a rezsi szabályozásának jogát itthon kell tartani.

Brüsszelt meg kell állítani, és a kormányzati felelősséget továbbra is a nemzeti erők kezében kell tartani - jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Múzeumnál rendezett díszünnepségen szerdán.

A magyar nemzet horizontjáról nézve két út közül választhatunk: választhatjuk azt, amely a nemzeti nagyság tágas kapujához, és azt is, amelyik a gyűlölködés lehúzó ingoványába vezet. Az idő igaz, és eldönti, ami nem az - fogalmazott.

"Igen ám, de mit kezdjünk azokkal, akik nem békét, hanem békétlenséget, nem egyetértést, hanem megosztottságot akarnak? (...) Akiknek egyetlen örömük, mint ma is, ha mások örömét elronthatják. Könnyű lenne tréfát űzni belőlük, mondhatnánk, bolond lukból bolond szél fúj. De ne tegyük, mert az erő, a sokaság kötelez" - mondta.

Orbán Viktor szerdán a Magyar Nemzeti Múzeumnál rendezett díszünnepségen úgy fogalmazott: 2061 évvel ezelőtt ezen a napon egy merénylet rázta meg az ókori Rómát, 1848 tavaszán forradalmak törtek ki, és most is a lázadás állapotában vannak Európa népei.

A miniszterelnök szerint most is a lázadás állapotában vannak Európa népei, ismét '48-as szelek fújnak a kontinensen.

A párt ünnepi megemlékezésén Gyurcsány Ferenc arra szólította fel hallgatóságát, hogy merjenek szabadok lenni, tudjanak jó magyarok lenni, és akarjanak európaiak lenni. Egyúttal kijelentette: Magyarország szabadsága európai szabadság, az volt 1848-ban is és az ma is.

1848 mércéje meghatározza mindannyiunk személyes helyét a nemzet soraiban. És 1848 meghatározza nemzetünk helyét is a nemzetek soraiban - mondta a kormányfő.

Hozzátette: megmutatja azt is, mi a kisszerűség, az álnokság és az álomgyilkosság, mi az országépítés, és mi az országrombolás.

"A '48-as mérce és iránytű megmondja ma is, ki mennyit ér a haza mérlegén. Ki a hű, a hazafi, az odaadó, ki a bátor" - fogalmazott a kormányfő, kiemelve: megmutatja, mi a nagyság.

Amint a követeléslista végén a szövetség közölte: "A szabadságharc üzenete örök értékű. A 12 pontban megfogalmazott célok évről-évre alkalmazkodnak a jelenhez. Hiszen ma is küzdenünk kell jogainkért, szabadságunkért. A végső cél nem változik, az akadályok és eszközök igen. Ezekhez kell alkalmazkodnunk".

A kiáltványban azt írják, az erdélyi magyarság új alkotmányt kíván, amely államalkotó tényezőként ismeri el a romániai, az erdélyi magyar közösséget. Ugyanakkor jogállamot is kíván: a hatalmi ágak szétválasztását, a törvények betartását. A harmadik pont egy etnikumközi szerződés szükségességéről szól, amely tartósan biztosítja a békés román-magyar együttélést. A negyedik pontban azt kéri, hogy az alkotmány mondja ki: Románia többnyelvű, több kultúrájú ország.

11:11

Tarlós: a magyarságnak ma is keményen meg kell küzdenie céljaiért

A magyarságnak ma is keményen meg kell küzdenie céljaiért, álmaiért, érdekei képviseletéért - mondta Tarlós István főpolgármester az 1848-49-es forradalom és szabadságharc üzenetéről beszélve szerdán Budapesten.

Tarlós István a Magyar Nemzeti Múzeumnál tartott díszünnepségen úgy fogalmazott: "a márciusi forradalom üzenete, hogy mi, magyarok továbbra sem engedünk a '48-ból, nem hagyjuk, hogy nemzetünk érdekeit mások fogalmazzák meg helyettünk".

Jó volna, ha egymásra figyelnénk, és nem a különböző megfelelési kényszerek nyomása alatt telnének napjaink - tette hozzá.

A főpolgármester hangsúlyozta azt is, hogy "a mai, bízvást történelminek mondható időkben meg kell találnunk a Magyarországot megillető helyet a második világháború utáni talán legnagyobb átalakulását élő világrendben, a modern kori népvándorlás viharos viszontagságai közepette, az európai és keresztény értékek elkötelezett védelmezőjeként".

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménysorozata volt, itt markánsan mutatkozott meg nemzetünk összetartó ereje, nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége - mondta Tarlós István.

Közölte, szabadságunk megőrzése érdekében - amelynek kivívásáért oly sokat harcoltak elődeink - belső és külső akadályokkal is meg kell küzdenünk, mint történelmünk során megannyi alkalommal.

"Le kell győznünk a hangos kevesek által hirdetett kishitűséget és kisszerűséget, a mindenre nemet mondók nihilizmusát, a külső érdekeket képviselő, idegenek által építgetett, Petőfi, Arany, Széchenyi, Jókai, Németh László lelkületével összeegyeztethetetlen hamis prófétákat" - hangsúlyozta a főpolgármester.

Hogyan is látta a célt Németh László, mit akartak szerinte Petőfiék: "a magyar népet a magyar nemzetbe befogadni, és az így meggazdagodott nemzetet erényeivel a népek társaságába bekapcsolni". Ezt akarták, így akarták - mondta Tarlós István.

Hangsúlyozta: "közös dolgunk ma is, és a jövőre nézve: együtt cselekedni a magyarságért. Ez a belülről jövő kényszer soha nem lehet elavult, soha nem lehet retrográd, soha nem lehet gúny tárgya."

Mint mondta, ma is nagy szükség van pozitív, össznemzeti élményekre.

"Össze kell fogniuk azoknak, akik hisznek a közösség erejében, őrzik a magyar identitást, nemcsak a mának élnek, hanem az utánuk jövőkre is gondolnak" - fogalmazott.

Tarlós István emlékeztetett arra, Magyarországon 1848 indította meg a polgári átalakulást, a magyarság sokszoros túlerővel szemben folytatott önvédelmi harca pedig nemzeti mitológiánk egyik legfontosabb részévé vált. Az 1840-es évek végén forradalmi hullám söpört végig Európában, de csak a magyarok jutottak el a sikeres katonai ellenállásig.

A mai napon minden magyarul érző és gondolkodó ember tisztelettel adózik azok emléke előtt, akik vállalták a polgári átalakulásokért folytatott küzdelmet, és készek voltak harcolni a magyar nép szabadságáért - jelentette ki.

Tarlós István elmondta, az 1848-as forradalmat követő szabadságharc ugyan a katonai túlerővel szemben elbukott, a forradalom mégis győzött, 1848 vívmányait, eredményeit - a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőség követelését - még a szabadságharc leverése utáni rémuralom és abszolutista kormányzat sem merte eltörölni.

Kiemelte: 1848 valódi mérföldkő a magyarság történelmében, és mélyen gyökerezik nemzeti hagyományunkban. A forradalom össznemzeti élménnyé vált, közmegegyezés övezte és övezi a társadalmi átalakulás szükségességét, a küzdelem értelmét, a szabadságharc vállalásának elkerülhetetlenségét. 1848-cal megszületett a modern magyar nemzet, és megkezdődhetett nemzetünk fejlődésének egyik fontos fejezete.

A főpolgármester kitért arra is, hogy a magyar nemzet egységes fővárosa, Budapest létrehozásának gondolata is a forradalomhoz vezető reformkorban született; Pest és Buda, a két testvérváros már az 1840-es években az ország fővárosává fejlődött politikailag, gazdaságilag és nem utolsósorban kulturális szempontból is. Azzal, hogy 1848 júniusában megnyílt az első pesti országgyűlés, Pest-Buda minden szempontból az ország fővárosává vált, ezzel megkezdődött az a folyamat, amely a főváros 1873-as egyesítéséhez vezetett.

Tarlós István beszéde elején az ünnepségen megjelent lengyel embereket köszöntve arról beszélt: "mi, magyarok nem felejtjük el, hány lengyel hős harcolt a magyar szabadságért. A lengyel légió tagjait, akik a magyarokkal meglévő régi barátságra hivatkozva jöttek Magyarországra 1848-ban, hogy mellénk álljanak a szabadságért folytatott harcokban. 1849-ben pedig a lengyel Bem tábornok briliáns megmozdulásai tartották hónapokig életben Kossuth épp csak megszületett köztársaságát."