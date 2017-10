Marton-ügy: újabb két áldozat jelentkezett

Eddig nyolcan vádolták szexuális zaklatással, hatalommal való visszaéléssel, orális szexre kényszerítéssel Marton Lászlót, a Vígszínház korábbi igazgatóját és főrendezőjét, most már tízen vannak – számolt be róla csütörtök délután az, akik utóbbi kettővel beszéltek. Egyikük azt mondta a hírportálnak, hogy az esetek nyílt titoknak számítottak, de inkább mindenki elfordította a fejét.Az egyik áldozat, aki a Vígszínházba néhány éve került, nem színészként, hanem színházi szakemberként, azt nyilatkozta aznek:Később egy-két szakmabelinek elmesélte, mi történt vele, de válasz csak annyi volt:A próbák alatt is tapizta Marton, az áldozat szó szerint menekült előle, és ennek is voltak szemtanúi. A darab után még két előadásnál dolgozott a rendezővel, mert félt, tönkreteszi a karrierjét, ha nem fogadja el.Egy alkalommal fagyizni is elvitte Marton, aki azt mondta neki, menjenek el Londonba:Később megkeresett a Vígszínház egy-két embert, és mondta nekik, hogy beszélne erről a vezetőségnek. Mire azt a választ kapta:A másik áldozat még fiatalkorú volt, amikor Marton megsimogatta a combját -"Úgy általában mindig nagyon barátságos és kicsit atyáskodó volt, így hirtelen nem is tudtam, mit kezdjek ezzel." - mondta aznek.A rendező később is próbálkozott a lánynál egy premier alatt.Hozzátette: