Médiatanács: egyre több a termékmegjelenítés

Bár 2016 második fél évében az előző fél évhez képest ötödével, több mint kétezerrel nőtt a termékmegjelenítésekkel népszerűsített márkák száma az országos kereskedelmi csatornákon, a reklámozási mód hatékonyabb kiaknázása azonban még várat magára - áll az NMHH által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.



Az országos kereskedelmi televíziók műsorainak termékmegjelenítését vizsgáló aktuális tanulmány az RTL Klub és a TV2 3861, 2016 második felében sugárzott műsorszámát vonta be a felmérésbe. A vizsgálat ezúttal is a médiaszolgáltatások saját gyártásban készített műsoraira fókuszált, és 13 ezer 269 termékmegjelenést azonosított - jelezték.



A közlemény szerint az elemzett adások több mint negyede indokolatlanul adott közre termékmegjelenítésre figyelmeztető feliratot, mivel nem tartalmazott ilyen típusú hirdetést a műsor.



A termékmegjelenítésben a különböző - szolgáltató, autós és sztártémákat feldolgozó - magazinok vitték a prímet, és a márkák szektorai is leginkább ehhez illeszkedtek (közlekedés, szabadidő, szolgáltatás, öltözködés-kiegészítők). A leggyakrabban megjelenő márka az Adidas (463 alkalom) volt, amelyet a Nike (299) és az Electrolux (208) követett.



A felmérés szerint a két csatorna műsoraiban 2019 féle márka tűnt fel, ami 337-tel haladta meg az előző fél év eredményeit. A legtöbb termékmegjelenítéssel (2182) az RTL Fókusz műsorában lehetett találkozni - amely közel kétszer annyi megjelenítést tett közzé, mint amit a holtversenyben ezüstérmes TV2 Aktív című műsora és az RTL Klub Story Extrája (1159). Az összesített féléves érték, a márkaszámhoz hasonlóan, szintén ötödével meghaladta a megelőző periódusban vizsgált kereskedelmi üzenetek számát (10 ezer 987)