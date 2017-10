Még egy évet kap a CEU - az is kiderült, hogy miért hátrált meg a miniszterelnök

A kormány meg akarja akadályozni, hogy az Európai Bíróság döntsön a Lex CEU-ról, árulta el a hvg.hu kérdésére egy kormányzati tisztségviselő a parlamentben.A magyar kormánynak még két hete lenne, hogy levélben próbálja megnyugtatóan lezárni vitáját a bizottsággal. Ha ez nem sikerülne, akkor megnyílt volna az út a bírósági kereset előtt, amely végén luxemburgi bírák dönthetnek a törvényről - írja a lap.A Velencei Bizottság korábbi állásfoglalása alapján pedig arra lehet számítani, hogy elbukna az európai bírák előtt a felsőoktatási törvény.Korábban Thomas Markert, a Velencei Bizottság titkára kijelentette: fenntartják azon korábbi véleményüket, miszerint nem lenne összhangban a nemzetközi sztenderdekkel, ha a törvényt a már működő egyetemekre is alkalmaznák.A garantálható vereséget előzi meg a magyar kormány azzal, hogy egy évet még ad a feltételei teljesítésére a CEU-nak - írják.A lap felidézi, hogy Orbán Viktor tavasszal a nagy ellenállás miatti bosszúból rövidítette le az eredetileg kitalált határidőt. A feltételként előírt megállapodásra október 31-i, az anyaországi kampusz létesítésére pedig december 31-i határidőt szabott, csakhogy a New York-Magyarország megállapodásba a kampusz meglétét is rögzítenék a felek, ami a határidő lejártáig hátralévő két hétben már nem valósulhatna meg - írják.A kormányfő így már másodszor tologatja a dátumot épp aktuális vélt érdekei szerint.