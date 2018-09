Még két nap és hidegfrontokkal érkezik a hűvös őszi idő

Péntekig folytatódik a nyárias idő, majd hidegfrontok hoznak egyre hűvösebb, igazi őszi időt. A jövő hét közepén a szélvédett, fagyzugos, gyengén felhős helyeken a fagypont körüli hőmérséklet sem kizárt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a Facebook-oldalán.A honlapjukon közzétett videóban Csonka Tamás meteorológus elmondta: a következő 48 órában anticiklon alakítja a térség időjárását. Csütörtök reggelre 6-16 fok közé hűl le a levegő. Napközben túlnyomóan napos idő lesz, délutánra 26-30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken még napos időre lehet számítani, eső nélkül. A minimumok 8-15 fok között alakulnak, a csúcshőmérséklet helyenként még elérheti a 30 fokot.Ekkor több-kevesebb napsütés a Dunántúl délkeleti részén és az Alföldön lehet. A nap első felében északnyugaton, majd délután már máshol is várható szórványosan eső. A szél is megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A maximumok a Nyugat-Dunántúlon 15-18, másutt 19-26 fok között alakulnak, de délkeleten még 27-28 fok is lehet.Vasárnap, majd a jövő hét első felében változékony idő várható.A viharos széllel még hűvösebb idő érkezik. A csúcshőmérséklet ekkor 15 fok körül alakul. A hajnali órákban pedig már 10 fok alá csökken a hőmérséklet, sőt a szélvédett, fagyzugos helyeken fagypont körüli értékek is lehetnek - fejtette ki a meteorológus.