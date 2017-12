Megállapodtak a nyugdíjasokat segítő minimumprogramban az ellenzéki pártok

Karácsony Mihály, a dokumentum elfogadását kezdeményező Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete elnöke az aláírását megelőzően az idősek méltósága megőrzésével és kiszolgáltatottságuk csökkentésének fontosságával indokolta a minimumprogramot.



Elmondta, a programról szeptemberben kezdődtek az egyeztetések és végül 11 párt vállalta, hogy megpróbálja összehangolni az idősek érdekében fontosnak tartott intézkedéseit.



A dokumentumban szerepel a többi között a nyugdíjak értékállóságának garantálása, valamint a differenciált nyugdíjemelés.



Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista alelnöke újságíróknak azt mondta, a dokumentumban megfogalmazottakon túl az MSZP vállalja, hogy ingyenes gyógyszert kapjanak azok a 65 éven felüliek, akiknek krónikus betegségük van, a háziorvos a gyógyszert felírta és nagyon alacsony a nyugdíjuk. Ezt be lehetne illeszteni közgyógyellátás rendszerében - jegyezte meg. Hozzátette: az MSZP a 13. havi juttatást is biztosítana a nyugdíjasoknak, ez egyszeri 120 ezer forint lenne.



Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese az esemény után elmondta: több mint 70 ezer nyugdíjas járadéka nem éri el az 50 ezer forintot. Fontosnak tartotta a legalacsonyabb nyugdíjak megemelését, de szerinte más szolgáltatásokat is jobbítani kell az idősek számára, például az egészségügyi ellátásukat.



Az LMP kezdeményezésére épült be a minimumprogramba a 28 ezer 500 forintos minimumnyugdíj növelése - mondta, de megfontolandónak ítélte a járulékplafon, a nyugdíjak maximálásának bevezetését is.



A dokumentumot a Demokratikus Koalíciótól Niedermüller Péter, az Együtt-től Späth Judit, a Jobbiktól Hegedűs Lorántné, az LMP-től Hegedűs Lorántné, a Párbeszédtől Tordai Bence, a Nyugdíjasok Pártja 50+-tól Sipos Sándor és Demény Ferenc, a Momentum Mozgalomtól Cseh Katalin, a Modern Magyarországért Mozgalomtól Kajdi József, az MSZP-től Korózs Lajos, a Lendülettel Magyarországért-tól Lévai Katalin és a Magyar Liberális Párttól Bősz Anett írta alá.