Megdőlt a nappali hidegrekord Budapesten

A fővárosban megdőlt a nappali hidegrekord hétfőn, a legmelegebb órában mínusz 6 foknál is hidegebb volt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.



Azt írták: mostanáig ezen a napon mínusz 5 fok volt a legalacsonyabb maximumhőmérséklet. 1986. február 26-án, Budapesten a Széchenyi-hegy állomáson mínusz 5 Celsius-fokot mértek. Most ennél is hidegebb volt napközben a János-hegyen, ahol mindössze mínusz 6,7 fokig melegedett a levegő.



Az országos nappali hidegrekord mínusz 11,4 fok, ezt szintén 1986-ban mértek Kékestetőn. Ez a rekord nem dőlt meg, de "beállt", ugyanis szintén Kékestetőn most is mínusz 11,4 fokos maximumértéket rögzítettek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 7 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében ennél néhány fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2 fok között várható. A következő napokban a maximumértékek néhol mínusz 10 fok körül alakulhatnak. A leghidegebb órákban helyenként mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.