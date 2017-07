Megerősítette a Metrovagonmas a metrók ellenőrzését

Az orosz metrógyártó 25 szakembert küldött Budapestre, akiknek nagy tapasztalatuk van a modern szériájú vonatok üzemeltetése terén, egyebek között a moszkvai metróban is. Budapesten folyamatosan felügyelni fogják a szerelvények ellenőrzését, illetve a különböző rendszerek működését is, ide értve a fékeket, a meghajtó rendszert és kiemelt figyelmet fordítanak az új ajtónyitó rendszerre.



A Metrovagonmas szakemberei a BKV-val közösen éjszaki bejáratási teszteket is végeznek, amelyek során a vonatokat különböző üzemmódokban tesztelik.



Jelenleg a budapesti metrónál 11 felújított szerelvény van, amelyből hat darab rendelkezik üzembe helyezési engedéllyel.



Korábban a felújított metrószerelvényekkel több probléma is adódott, már az üzembe állítás utáni első napokon ki kellett őket vonni ideiglenesen a forgalomból, majd júniusban a BKV több százmillió eurós kötbérigényt jelentett be az orosz gyártó felé, és közlekedéshatósági vizsgálatok idejére az összes felújított szerelvényt kivonta a forgalomból.