Megfékezték a budaörsi gyógyszergyári raktártüzet

Ötszáz méteres körzetben elzárkózást rendeltek el a budaörsi tűz miatt - Ötezer négyzetméteres épületben keletkezett tűz kedden reggel.



Ötszáz méteres sugarú körzetben elzárkózást rendeltek el a Budaörsön, a Vasút utcában lévő raktár tüze miatt, a település keleti területén érintett lakosokat hangosbemondón keresztül tájékoztatják erről és kiürítik a közeli hipermarketet is. A mintegy ötezer négyzetméteres épület kétharmadát érinti a tűz, de az erős szél miatt gyorsabban terjednek a lángok. A helyszínen a legmagasabb riasztási fokozat szerint törökbálinti, érdi, fővárosi tűzoltók dolgoznak, a munkát a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a levegő összetételét a fővárosi, valamint a Fejér megyei katasztrófavédelmi mobil labor vizsgálja, több magasból mentő szer is a helyszínen van.

Csámpai Attila elmondta: a sűrű füst miatt korábban megkérték a lakosságot, hogy amennyiben lehetséges, a tűz 500 méteres körzetében ne nyissanak ablakot, ajtót, és lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban.Az M1-es autópályán elrendelt rendőrségi forgalomlassítására azért volt szükség - mondta a szóvivő -, mert a sűrű füstöt látva, az autósok elkezdtek nézelődni, és ez balesetveszélyes volt.Időközben a rendőrség azt közölte a honlapján, hogy az autósok ismét használhatják a budaörsi áruháznál lévő lehajtót az M1-es és M7-es bal pályán, amelyet korábban a tűz miatt zártak le.Csámpai Attila kitért arra, hogy a helyszínen már két katasztrófavédelmi mobil labor is tartózkodik, hogy az épület teljes hosszában mérhessék az esetleg a levegőbe került veszélyes anyagokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy veszélyes anyagok továbbra sem mutathatók ki.A szóvivő tájékoztatása szerint a raktárkomplexum 15 000 négyzetméteres az irodákkal együtt, és 5000 négyzetméteres terület égett le.Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, a mintegy 5000 négyzetméteres épület 3000 négyzetméteres raktárrésze kapott lángra, több tűzoltóegység kezdte el oltani.A Vasút utcában keletkezett tüzet budapesti, törökbálinti és érdi tűzoltók oltják, riasztották a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labort is. Az eddigi mérések veszélyes anyagot nem mutattak ki, a területet nem kellett kiüríteni.A szóvivő kitért arra is, hogy az épületben dolgozóknak időben sikerült kimenekülniük, sérültekről nincs tudomásuk. Tájékoztatása szerint nehezíti az oltást, hogy szendvicspanel szerkezetű az épület, ezért meg kell bontani a borítólemezeit.A tűz miatt a rendőrség lassítja a forgalmat az M1-es autópálya 7-es és 11-es kilométere között - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A rendőrségi honlapon olvasható közlemény szerint lezárták a budaörsi áruháznál lévő lehajtót az M1-es és M7-es bal pályán.A rendőrség a gépjárművezetők fokozott óvatosságát és türelmét kéri.