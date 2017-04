Megfenyegette a tüntetőket Bayer Zsolt

Blogján reagált az elmúlt napok tüntetéseire a Fidesz házi szerzője, a Békemenet egykori szervezője - szúrta ki a 444.hu. Mint írta,

„(...) azt is leszögezhetjük, hogy szintén záros határidőn belül utcára fogunk mi is vonulni, mindannak védelmében, ami nekünk fontos és szent. És dühösek leszünk. Úgyhogy egy darabig még őrjönghettek az utcákon, megpróbálhatjátok feldúlni a Parlamentet, a minisztériumokat, a Fidesz székházat, a köztársasági elnöki hivatalt, neki mehettek a rendőröknek, megtámadhatjátok az újságírókat – még egy darabig.



Aztán majd nem.



Aztán majd megtapasztaljátok, milyen érzés üldözöttnek és fenyegetettnek lenni. Mondom: már mi is nagyon dühösek vagyunk. Világos?"



Nem akarunk állást foglalni abban, ez most valóban fenyegetés-e, de határozottan annak tűnik.