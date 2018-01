Meghalt a 12 éves kislány, akit egy részeg miatt kellett újraéleszteni Dukánál

​A napokban egy részeg férfi botorkált a sötétben a 84-es főút közepén, őt akarta kikerülni egy arra haladó autó. A kocsit vezető asszony előtt ugyanis hirtelen, a semmiből bukkant fel a férfi, a nő pedig ijedtében félrerántotta a kormányt, az autó pedig egy mély árokba zuhant. A kocsiban négyen utaztak, a hátul ülők súlyosan megsérültek, köztük egy 12 éves kislány is, akit újra kellett éleszteni.A részeg férfi ezután tovább botorkált az úton, mígnem egy arra járó kisbusz is megpróbálta elkerülni, neki azonban már nem sikerült, tükrével elsodorta a gyalogost, aki könnyebben sérült.Bár a kislányért a helyszínen is és a baleset után is mindent megtettek, azonnal kórházba is szállították, a 112 Press úgy tudja , hogy a gyermek elhunyt:– A baleset egyik súlyos sérültje, egy 12 éves lány a kórházban elhunyt. Az életéért már a helyszínen is sokáig küzdöttek a mentők, de akkor még sikerült stabilizálni az állapotát – idézi a lapot a Bors