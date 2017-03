Meghalt Gyimesi Pálma

A csütörtökön elhunyt színművészt a Vígszínház saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.



Gyimesi Pálma 1922. december 18-án Budapesten született. 1944-ben végzett a színművészeti egyetemen, és előbb a Győr-Sopron Színházhoz szerződött, majd a Budai Színház tagja lett. Ennek megszűnése után került a Pódium Kabaréhoz, majd a Magyar Rádióhoz. 1951-től a Magyar Néphadsereg Színházának - azaz a Vígszínháznak - a tagja volt, 1955-ben pedig a József Attila Színházhoz szerződött, itt tíz évet töltött. Ezután a Miskolci Nemzeti és az egri Gárdonyi Géza Színházban játszott.



A művész 1964-től újra a Vígszínház tagja lett és az ott töltött több mint öt évtized alatt számos előadásban láthatta a közönség: Molnár Ferenc A testőr című darabjában, Várkonyi Zoltán legendás rendezésében a Szobalányt játszotta, de színpadra lépett az Egy hölgy a Maximból, a Macskajáték, az Üvegcipő és az Orfeusz alászáll című előadásokban is. Emlékezetesek a zenés előadásokban alakított olyan epizódszerepei is, mint a Jó estét nyár, jó estét szerelem Hűvösnéje, vagy a Csókos asszony Szomszédasszonya.



Játszott továbbá Lope de Vega A kertész kutyája (Marcella), Shakespeare Makrancos hölgy (Bianca), Moliere Tartuffe (Marianne) és Férjek iskolája (Isabelle), Kisfaludy Károly Csalódások (Lidi), Alekszej Arbuzov Irkutszki történet (Válja), Molnár Ferenc A farkas (Micike), Örkény István Macskajáték (Paula) és Edmond Rostand Cyrano (Duenna) című darabjában.



1944 és 2011 között több mint 20 játékfilmben és több mint 30 tévéfilmben kapott szerepet, és több népszerű produkcióban is szinkronizált. A sorozatkedvelők a Csengetett, Mylord? és a Szívek szállodája című televíziós sorozatokban szerethették meg hangját.



1999-ben Aase-díjat kapott, amellyel az emlékezetes percek, pillanatok, szavak, mozdulatok főszereplőit, színházi darabok mellékszerepeiben kiemelkedő alakítást nyújtó vidéki és budapesti színészeket ismerik el, 2012-ben pedig Gobbi Hilda-életműdíjjal tüntették ki.



A Vígszínház méltatása szerint minden szerepét nagy igényességgel, műgonddal alakította ki, lelkiismeretessége, pontossága fiatal pályatársai számára példává vált. Gyimesi Pálma hűsége szintén példaértékű, 53 évig volt hű a Vígszínház társulatához. 90 évesen, A lovakat lelövik, ugye? című előadásban még fellépett a színház színpadára.