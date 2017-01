Meghalt Klapka György

Klapka György 1928-ban született egy művész és egy kereskedő gyermekeként, 1944 végén behívták katonának, alakulatával Zsámbékig jutottak, itt bekerítették őket az oroszok, de néhány társával sikerült megszöknie.



Tanulmányait a Színművészeti Főiskolán kezdte, ahol Soós Imre és Gera Zoltán is az osztálytársai voltak. Ezután balettozni tanult és teljesen beleszeretett a tánc világába. Először egy budapesti varietében lépett fel, majd számos országban megfordult. Élettörténete filmbe illő, előfordult, hogy halálra ítélték, ötször nősült, reklámfilmjei igazi klasszikusokká váltak. Még táncosként kezdett kereskedelemmel foglalkozni, egyik leghíresebb vállalkozása a Klapka Üzletház volt. Az utóbbi években a diótermesztés volt a szenvedélye.

Szerdán reggel még a Mokkában szerepelt, és a közösségi oldalán is posztolt. Délután összeesett és meghalt - írja a Blikk. Az üzletember halálhírét egy közeli hozzátartozója megerősítette.Klapka egyik utolsó interjújában a cikkben arról beszélt, hogy mennyire örül fia, Dennis sikereinek, aki korábban ugyan nehéz időszakokat élt át, mostanában azonban szerelmes és jó mukája is van, már-már ő tartja el.A reggeli Mokkában nyolcvannyolcadik születésnapjáról számolt az üzletember, hiszen pontosan szenteste ünnepelte azt.A Blikk úgy tudja, hogy ugyanabban a villában lelte halálát, ahol korábban volt felesége, Mary Zsuzsi is elhunyt. Az énekesnő szintén az ünnepek alatt veszítette életét.