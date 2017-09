Megható: több ezer képeslapot küldtek Rábapatonára Ricsinek, a szülinapos fiúnak

Ricsi nagyon sok képeslapot kapott már. A kép forrása: borsonline.hu

Sándor Ricsi október 6-án tölti be 14. születésnapját. Az autista fiú még sosem volt nyaralni, így édesanyja, Katalin arra gondolt, a jeles alkalomra valami különlegessel próbálja meglepni gyermekét -– Ricsi komoly érdeklődést mutat a különböző országok iránt. Sok-sok utazással kapcsolatos dvd-t vásároltat velünk, emellett pedig az interneten is sűrűn bújja a térképeket. Az állapota miatt azonban komolyabb utazásokra sajnos nem tudunk elindulni vele. Éppen ezért arra gondoltam, hogy felhívást teszek közzé, amelyben megkérek embereket, küldjenek képeslapot a kisfiamnak, hogy legalább képzeletben el tudjon jutni a lapokon szereplő helyekre – nyilatkozta a Borsnak Katalin.

Aki szeretne egy kis örömet okozni Ricsinek, az alábbi címre küldhet neki képeslapot:



Sándor Richárd Zsolt



Rábapatona



Rákóczi utca 105.



9142

A poszt nagyon gyorsan terjedni kezdett, s Ricsi azóta már ezres nagyságrendben kapott képeslapokat. Voltak, akik egész gyűjteményüket küldték el neki, mások konkrétan neki üzentek a lappal, s egyéb ajándékokat (pénzt, térképet) is mellékeltek hozzá. Sőt, olyan távoli helyekről is érkeztek lapok, mint Kalifornia vagy Mexikó. De Kósa Ádám, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége elnöke, európai parlamenti képviselő is küldött egyet, méghozzá egy olyat, amelyet Indiában vásárolt.A kézbesítők alig győzik kihordani nekik a lapokat, ugyanakkor még maguk a postások is belecsempésztek a többi közé egy képeslapot - olvasható a cikkben.Ricsi egyébként halmozottan fogyatékos, beszélni sajnos nem tud, bár 3 éve elkezdett járni egy speciális iskolába. – Az elmúlt egy évben érezhetően sokat fejlődött. Egyre jobban tud olvasni és egy-egy szóval ki is tudja fejezni magát. De többnyire még kommunikációs kártyák segítségével adja tudtunkra, mit szeretne. Ugyanakkor a számítógépet egészen jól kezeli, ott még angol szavakat is le tud gépelni – tudtuk még meg a fiúról.