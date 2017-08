Meghurcoltak egy buszra váró terhes nőt, mert jobb híján a járdaszegélyre ült

Az Ady Endre út egyik megállójában vártuk az 55-ös buszt, és – ülőalkalmatosság híján – a járdaszegélyen pihentem le, amíg jött a jármű. Ekkor még nem gondoltam volna, hogy emiatt leszek meghurcolva

– fakadt ki a Borsnak a 23 éves Klaudia.Épphogy csak leültek a vezetőfülke mögötti ülésre, amikor a sofőr váratlanul rájuk kiáltott.

Láttam, hogy a földön ült, álljon fel azonnal!

– szólította fel erélyesen Klaudiát, akinek a kétéves gyermeke a karjában aludt.

Azt hittem, rosszul hallok, jól láthatóan nem voltam koszos, a nadrágomat még le is poroltam. Az anyukám és egy másik utas is kiállt mellettem, de a sofőr hajthatatlan volt és azt mondta, hogy rendőrt hív, ha nem szállunk le. Végül leszálltunk, a rendőrök is megérkeztek, akik azt tanácsolták, hogy tegyek bejelentést a Budapesti Közlekedési Központnál

– mesélte az anyuka, aki eleget is tett a ja­vaslatnak.A BKK kérdéseinket a járatot üzemeltető Vo­lánbusz Zrt.-nek továbbította. Az ügyre visszatérünk.