Megismerkedett egy amerikai katonával az interneten? Ne küldjön pénzt neki, bármennyire kéri!

Az elmúlt időszakban a közösségi média oldalain keresztül is keresik áldozataikat azok a profi álprofillal (fake profile) rendelkező személyek, akik magukat általában amerikai katonának adják ki. A módszer gyakorlatilag azonos sémára épül: a kinézett női áldozatokat jóképű, többnyire magas rangú tisztek jelölnek ismerősnek, majd a visszaigazolását követően – hisz ki ne hinne egy csinos egyenruhának? – igyekeznek elnyerni az új ismerős bizalmát. Ezután próbálnak különböző történetekkel kisebb-nagyobb pénzösszegeket kicsalni az áldozatból. Így foglalta össze a rendőrség közleménye a módszert, amellyel próbálják átverni a magyar nőket.



A történet - így olvasva is elég hihetetlennek tűnik - de mégis, a rendőrség tapasztalatai szerint sokan dőlnek be neki. Az amerikai nagykövetség oldalán találtunk egy augusztusi bejegyzést "Vigyázat! Romantikus átverések" címmel, amelyben foglalkoznak a csalással - és amelyből kiderül, hogy az ügyben az FBI is vizsgálódik. Az írást itt olvashatják el, hasznos tanácsokat is tartalmaz.

Pár gondolat a bűnüldözőktől, amit érdemes megfogadni:



• Lehetőleg csak olyan személyt jelöljön vissza, akit ismer!



• Legyen óvatos, ha a magát amerikai katonának kiadó személy bejelöli a közösségi oldalon, majd angol nyelvtani és helyesírási hibákat vétve ír levelet, annak ellenére, hogy amerikai katona.



• Gyanakodjon, ha egy idegen ember túlzottan bizalmasan közelít Önhöz, gyorsan szerelmet vall.



• Gyanúra adhat okot az is, ha „új ismerőse" biztonsági okokra hivatkozva kerüli, hogy telefonon vagy webkamerán beszéljenek, vagy közvetlenül vegyék fel kapcsolatot.



• Sose küldjön pénzt semmilyen módon idegen személynek bármilyen okra hivatkozva is kéri! Az így elküldött pénzt visszaszerezni szinte lehetetlen, amit pedig cserében esetlegesen ígért (ékszer, ajándék, csomag, egyéb érték), az sosem jut el a címzetthez.



• Idegen személynek semmilyen körülmények között ne adja meg, ne adja ki a személyes adatait (telefonszám, lakcím, munkahely, stb…), illetve a bankkártya adatait (főleg nem üzenetként küldött linkekre kattintva ál banki oldalakon)! Az ilyen jellegű adattovábbításoknak beláthatatlan következményei lehetnek!



Mit érdemes tenni, ha ilyen jelenséggel találkozunk?



o Törölni, blokkolni, letiltani kell a személy profilját.



o Jelenteni a jelenséget az oldal üzemeltetőjének.



o Az oldal adatvédelmi beállításainál azt kell bejelölni, hogy csak az ismerős ismerőse jelölhet ismerősnek!