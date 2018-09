Megkérdőjeleződött a vízilabdázókat vádló lány szavahihetősége

Bayer Zsolt arról ír egy blogbejegyzésben, hogy a kislányt azért rúgták ki a sportegyesülettől, mert a társait meglopta az öltözőben - írja a Bors „Kirúgták a klubtól, mert lopott a társaitól. A történet itt véget is érhetne, de nem ér véget, mert a lány újra tesz valamit. Újra, mondom. Ugyanis egyszer már megvádolta szexuális erőszakkal és zaklatással a saját nevelőapját is. És most egykori edzőivel teszi ugyanezt."Közben a PestiSrácok megtudta: a feljelentéseiről elhíresül Tényi István ezúttal a vízilabdás botrány miatt hamis tanúzás bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést.Tényi beadványában azt kérte az ügyészektől, hogy a tények tisztázása érdekében rendeljenek el feljelentéskiegészítést, és ha felmerül a hamis tanúzás gyanúja, a nyomozás megindítása érdekében a beadványt átvevő V. és XIII. Kerületi Ügyészség az ügyet tegye át a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapesti Nyomozó Ügyészségre.Az ügyben érintett kislányt hétfőn nőgyógyász és pszichológus is megvizsgálja. A vizsgálat során egyrészt kiderül, történhetett-e behatolás, ugyanakkor a Ror­schach-teszt alkalmazásával tökéletes biztonsággal körülírható, meghatározható a teljes személyiség. E személyiségmegállapító módszer csalhatatlan, a teszteredményt valamennyi bíróság elfogadja hivatalosnak.