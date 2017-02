Megkezdődött a szálló por szintjének tartós csökkenése

Közleményük szerint a viszonylag rövid (hétfő esti óráktól kedd reggelig tartó), nagymértékű javulás után a szálló por szintje ismét lassan a tájékoztatási fokozat körüli szintre romlott: Csepel-Királyerdő, Széna tér és a kőbányai Gergely utca környezetében meghaladva a tájékoztatási küszöbértéket, Csepelen a riasztási küszöbértéket is. A többi hét vizsgálati ponton a tájékoztatási küszöbérték és az egészségügyi határérték közötti állapot alakult ki, a Dózsa György úti (Honvéd-telep) mérőponton a szennyezettségi szint az egészségügyi határértéket sem érte el.



A tájékoztatás szerint a további romlás megelőzése és az alkalmazkodás elősegítése érdekében indokolt a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása.



Kitértek arra is, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat legújabb előrejelzése szerint a kedd este érkezett csapadék hatására a szálló por szintjében csökkenése várható. Szerdán napközben a borult ég mellett több alkalommal lehet időszakos ónos eső, majd eső. A déli, délkeleti szél kissé megélénkülhet, így az időjárás kedvez a levegőminőség javulásának. A következő három nap összességében is a légszennyező anyagok szintjének további csökkenése valószínűsíthető.



A fővárosi szmoghelyzet ismételt romlásának elkerülése, illetve a javulás érdekében Tarlós István főpolgármester továbbra is felkéri a lakosságot, hogy részesítse előnyben a közösségi közlekedést, mérsékelje a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, a szolgáltató és termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői pedig csökkentsék porkibocsátásukat.