Megkezdődött a vörösiszapper másodfokú tárgyalása

Ha rosszindulatú akarnék lenni, azt mondhatnám, hogy a lakók szempontjából nem volt ez más, mint katasztrófaturizmus, de nem mondok ilyet. Bármi is lesz a másodfokú bíróság határozata, az erkölcs törvényein nem lehet átlépni.

A Mal Zrt. volt vezetőnek és társainak országos vihart kavart büntetőpere folytatódik a Győri Ítélőtáblán. Aszerint a pert négy napra tervezik, csütörtökön várható ítélethirdetés.A Győri Fellebbviteli Főügyészség képviselője leszögezte először az ismert, drámai adatokat: a 2010. október 4-én átszakadt falú 10-es kazettából 1.755 köbméternyi maró anyag zúdult Kolontárra, Devecserre és Somlóvásárhelyre.A katasztrófa következtében nyolc ember halt meg a perbeszédben elhangzottak szerint, 227-en megsérültek és csaknem 500 károsult van. Nem a valós adatokat adták meg a hatóságnak, és saját kárenyhítési tervükben harmadannyi vízről írtak, mint amennyi a tározóban volt - 2-300 ezer köbméter helyett 7-800 ezernyi köbméter vetette szét a kazetta falát, ezért érhette el Kolontárt a folyam.Sok száz lakó ingó és ingatlan vagyona ment tönkre. A Torna patak élővilágát kipusztította a vörösiszap, s csak a vízügyi igazgatóságok munkájának köszönhető,hogy a Rába és a Duna nem szenvedett kárt a lúgos szennyeződéstől.Az ügyész kifejtette, hogy az üzemeltető MAL Zrt. tagjai 4 perccel a fal átszakadása után már tudtak a katasztrófáról, de nem értesítették időben sem a mentőket, sem a tűzoltókat, a katasztrófavédelmet, a környezetvédelmi, népegészségügyi és más hatóságokat, az önkormányzatokat és magát a lakosságot sem.Ehelyett azzal töltötték az időt, hogy egymás után kimentek a vörösiszap-tározóhoz ott körülnéztek, majd a látottakat többnyire egymással osztották meg.- mondta a vád képviselője.Kifejtette: a hibás tervezés felelőssége ma már nem bontható le személyekre, s a vádlottak sem ezért ülnek itt. Ám ha időben beavatkoznak az általuk is észlelt folyamatokba, akkor a katasztrófa nem következik be, vagy nem így következik be.- Bármennyire is szeretné maga az ügyészség is az érdemi felülbírálatot, mivel a másodfokú bíróság bizonyítás felvételével már nem marasztalhatja el az első fokon felmentett vádlottakat, ezért a Győri Fellebbviteli Főügyészség a veszprémi határozat hatályon kívül helyezését indítványozza - derült ki dr. Fejes Péter szavaiból. A politikai befolyásolás vádját visszautasítja az ügyész, mivel ez a védelem részéről visszatért.A vádlottak - véleménye szerint - nem menthetők fel, részben amiatt, ahogy a katasztrófa bekövetkezte előtt kezelték a veszélyt, részben, ahogy utána jártak el. Utóbbi magatartásuk miatt a vörösiszap készületlenül érte a lakókat és az illetékeseket.