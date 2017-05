Megkezdődött az idei vitorlás évad

Beszédében kiemelte, hogy a sportági szövetség kitartó munkájának köszönhetően hét nagy nemzetközi vitorlásverseny házigazdája is lesz Magyarország.



"Ezek között van a Tihanyban megrendezésre kerülő Finn Masters Európa Kupa, a balatonfüredi Laser Európa Kupa, a NAVIGA modellvitorlás világbajnokság, és támogatjuk a Finn Dingi olimpiai hajóosztály balatonföldvári világbajnokságának rendezését is" - jelentette ki.



A vitorlássport fejlesztéséről szólva elmondta, hogy a kormány - a Bejárható Magyarország Programhoz kapcsolódva - olyan eszköz- és szolgáltatásfejlesztést támogat, amelynek eredményeképpen hosszabbá válhat a turisztikai szezon, és növekedhet a vendégszám.



"A vitorlássport még szélesebb körben népszerűsíti majd Magyarország történelmi, kulturális és természeti szépségeit" - fűzte hozzá.



Bóka István, Balatonfüred polgármestere beszédében kijelentette, el kell felejteni a szezont, "a Balaton igenis egész éves attrakció". Szólt arról is, hogy idén "talán minden egyéb eseményt elhomályosít" a vizes világbajnokság, azon belül is a balatoni nyíltvízi versenyek, amelyek révén az egész világ Magyarországra és Balatonfüredre figyel majd.



Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a magyar vitorlássport egyre népszerűbb és sikeresebb, amiben nagy érdeme van Fa Nándornak is.



"Tavaly az egyik legsikeresebb évet zártuk. Három olimpikonunk állt helyt Rióban, és megvan a remény arra, hogy jövőre Tokióban minden idők legjobb eredményét érje el a szövetség" - fogalmazott.



Gerendy Zoltán, a Balatonfüredi Yacht Club (BYC) elnöke a 150 éves, jubiláló klub múltjáról és értékeiről emlékezett meg, hangsúlyozva, nyitott társadalmi szervezetről van szó.



"Úgy látom, hogy a sport és az egymás iránti tisztelet, valamint a folyamatos megújulási szándék a legfontosabb alapjai az egyesületnek. Évente kétszáz gyerek tanul vitorlázni a táborainkban, generációk nőnek fel a BYC-nél" - mondta.