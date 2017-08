Megoldódott a rejtély: ezért lettek véresek a bőröndben a Budapestről Londonba repülő utasok ruhái

Mivel a történtek alapján bűncselekményt sejtettek, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen - közölte vasárnap este a Police.hu.A nyomozók előbb közösségi oldalon, majd telefonon felvették a kapcsolatot a sértettel. A nő elmondása alapján beazonosították az érintett repülőjáratot és adatot gyűjtöttek az aznapi rakodómunkások között.A rendőrök megállapították, hogy a londoni járatra négy férfi végezte a poggyászok felpakolását, egyikük keze pedig sérült volt, és vérzett is. 2017. augusztus 6-án lopás kísérletének megalapozott gyanúja miatt a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki a 46 éves Sz. Jánost, aki szabadlábon védekezik.Klaudia a rejtélyes történettel:A Nagy-Britanniában élő nő az esküvője kedvéért jött Budapestre, ahonnan csütörtökön repültek vissza a londoni Southend repterére a Flybe légitársasággal. Hazaérkezéskor vették észre, hogy hiányzik a bőröndjükre tett kis számzáras lakat. Rosszat sejtve nyitották ki a bőröndöt, de amit láttak, arra aztán tényleg senki nem lehet felkészülve: minden egyes ruhadarab, cipő, táskák, okiratok vérrel voltak borítva a bőröndben.A bőröndből egyébként semmi sem hiányzott.Klaudiáék jegyzőkönyvet vetettek fel a londoni Southend reptéren és várják a légitársaság válaszát az ügyben.A 444-nek Hardy Mihály, a Budapest Airport szóvivője elmondta, ha esetleg odáig jutna a sztori, az esetleges vizsgálatot az ORFK végezné. Hardy felhívta a a figyelmet arra, hogy a sztoriban amúgy semmi sem utal arra, hogy ha történt is ilyen, az Budapesten esett volna meg. Ilyenre maga a levélíró sem utalt.A cikket olvasva jelentkezett egy másik utas is a 444-nél, akinek szintén minden holmija véres lett a bőröndjében.Ő annyit fűzött hozzá a történethehz, hogy a londoni reptéren ellenőrizték a vámosok. "Akkor egyből szólhattam volna, de gyenge angol tudásom miatt nem tudtam magam kifejezni. Ezt azért említem meg, mert esetleg, ha el lehetne érni, hogy megtekinthessük a Southend-i repülőtér kamera felvételét, az elég jó bizonyíték lenne."