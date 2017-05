Megőrizte a kormány a nyugdíjak vásárlóértéket

A kormány megtartotta a nyugdíjasoknak tett korábbi ígéretét, sőt messze felül is múlva azt most több mint egyhavi nyugdíj értékével van több a nyugdíjasok zsebében, mint 2010-ben - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Rétvári Bence - ismertetve az Országgyűlés által szerdától tárgyalandó jövő évi költségvetés nyugdíjasokat érintő számait - arról beszélt: a kormány korábban azt ígérte, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, ám végül hat év alatt 23,1 százalékos emelés volt, ami vásárlóérték szempontjából 9,5 százalékot jelent.



A 2018-as büdzsé a munkából élők költségvetése, ugyanakkor biztonságot jelent azok számára is, akik egy életet munkával töltöttek - fogalmazott.



Jelezte: a költségvetés 3 százalékos nyugdíjemeléssel számol 2,7 millió ember számára, és ebben nemcsak az öregségi ellátásban részesülők, hanem például az árvaellátásban vagy az í56-os és a politikai rehabilitációs nyugdíjpótlékban részesülők is benne vannak.