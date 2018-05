Megrendítő mondatok Oláh Gergőtől - ezért érkezik a következő babájuk

Oláh Gergő és kedvese, Niki már negyedik gyermeküket várják, a népszerű énekesazonban kiderül, hogy sokan támadják őket a gyerekvállalással kapcsolatos döntésük miatt -Az X-Faktor egykori győztese a hosszú posztban kifejtette, hogy mindenkinek saját döntése és felelőssége, hogy mit kezd az életével, illetve hány gyereket szeretne vállalni és felnevelni. Ugyanebben a posztban bejelentette negyedik gyermekük nemét is."Fiatalon lettünk szülők!Tudatosan! A szegénységben is vállaltunk 2 gyermeket! Aztán amikor változott az életszínvonalunk, Boldogan vállaltunk még egy Csoda gyermeket! Mi döntöttünk így! Akartuk!Vállaltuk minden nehézségét és gyönyörét!Az ember, egy apa, anya legfontosabb feladata az életben, hogy a gyermekét jó útra terelje, jó embernek nevelje, a körülményeihez képest, minden erejével a legjobb taníttatást adja neki, és Szeresse... Szeresse de nagyon! Mi próbáljuk ezt tenni, és boldogok vagyunk ettől, hogy ezt tehetjük... annyira, hogy 4. Gyermeket is vállaltunk... már most szeretjük őt is...Nem egyszerű, nem könnyű, de fantasztikus dolog, hogy szebbé tehetjük a világot a gyermekeinkkel, egy gyermek születése minden körülmények között nagy áldás, az emberiség legnagyobb csodája, Isten legnagyobb ajándéka, hogy 2 emberből, világra jön 1 másik ember! És nekünk 4 csodánk van, 4 ajándékunk!Büszkék vagyunk és boldogok ettől!Ezt most azért írtam le, mert sajnos sokan, hülyének néznek minket,(szószerint) hogy 4 gyereket vállalunk! Már a 3.nál is ez volt, de most durván érezzük és tapasztaljuk ezt és nagyon sajnáljuk hogy így gondolják!Van akinek elég 1 gyerek, van akinek 2 van akinek 11 gyermeke van és boldogok! Mindenkinek más adatik, De van aki egyáltalán nem is szeretne és általában az ilyen emberek néznek minket hülyének, akik már közelednek a 40-hez, de csak maguknak élnek, vagy az edzőteremnek, a külcsínnek, karrierjüknek, pillanatnyi örömöknek... Nem ítélem el őket és nem nézem hülyének Őket, az Ő életük!Nyilván nem szabad felelőtlenül vállalni gyermeket!Két erős ember kell a gyermek vállaláshoz, családalapításhoz, akik eltudják kötelezni magukat egy életre, együtt, hűségben, erőben, összetartásban, jóban, rosszban! Hála Istennek rengeteg ilyen ember van!U.I: Kislányunk lesz"