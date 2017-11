Megszólalt az édesanya, akinek fiát el akarta rabolni egy békési tanár

A két hete történt esetről először hétfőn közöltek információkat . Még este megszólalt a Kékfény bűnügyi műsorban a 11 éves fiú és a tanár édesanyja is.A fiú anyja szerint a gyermek nem fogta fel, mit tett vele a férfi, isteníti a tanárt, és anyjára haragszik, mert feljelentést tett a pedagógus ellen, aki egy békési középiskolában tanít, de szakkört is tart általános iskolásoknak. Így találkozott a fiúval is. Az édesanya nyáron obszcén üzeneteket talált kisfia telefonján, ezért már akkor feljelentést tett a férfi ellen. A rendőrség házkutatást is tartott, kihallgatta a férfit, de nem került előzetes letartóztatásba, szeptembertől újra taníthatott.A riportból kiderült, a férfi az utazást előre megtervezte: Egyiptomból szerzett hamis okmányokat több mint 300 ezer forint értékben, a repülőjegyeket már ezekkel vette, és alibije is volt a távozásra.Az oktató édesanyját is megszólaltatták a műsorban, ő elmondta, a fiú rendszeresen ott aludt náluk, az egyik ágyon fia, a másikon a fiú.