Megszüntették az ügyészségi nyomozást Horváth András ellen

A Nemzeti Nyomozó Iroda a NAV feljelentése nyomán 2017. január 19-én gyanúsítottként hallgatta ki Horváth Andrást, mert állítólag megsértette a NAV információs rendszerét azzal, hogy adatokat kért le szakkoordinátori munkaköréhez közvetlenül nem kapcsolódó feladata ellátásakor több száz adózóval kapcsolatban.



A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint az ügyben információs rendszer vagy adat megsértésének vétsége miatt indult eljárás. A nyomozás során keletkezett iratokat megvizsgálva azt állapították meg, hogy az információs rendszerbe "belépés, illetve bent maradás" nem a rendszer technológiai védettségének kijátszásával vagy megsértésével történt.



"A belépés saját jelszóval, az informatikai eszköz védelmét biztosító rendszer épségének sérelme nélkül történt az adóhatóság olyan nyilvántartásaiba, amely adatbázisok adatait ők jogosultak voltak megismerni" - áll az ügyészségi közleményben.



Így bűncselekmény hiányában mindkét gyanúsítottal szemben megszüntette a nyomozást a Fővárosi Főügyészség.



Horváth Andrást a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) képviselte. A TASZ az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: Horváth Andrást a NAV személyes adatokkal való visszaélés miatt jelentette fel, mert állítólag jogsértő módon kutakodott az adóhatóság nyilvántartásában, és így számos adótitkot tartalmazó adatot, iratot szerzett meg, ezekre az adatokra és iratokra alapozta a rendszerszintű áfacsalásról szóló korrupciós bejelentését.



A TASZ közleménye szerint az ügyészségi határozat azt is kimondta, hogy a közérdekű bejelentők ellen akkor sem indítható büntetőeljárás, ha a közérdekű bejelentés kapcsán megsértik a jogszabályokat.



Az adóhivatal volt dolgozója 2013. november 8-án tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a nagyobb hazai cégek és multik évente több mint ezermilliárd forint értékben csalnak adót, amihez kormányzati körök támogatásával az adóhatóság is asszisztál. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. november 11-én közölte, az ügyben vizsgálatot folytattak le, amely megállapította, hogy az intézmény a jogszabályoknak megfelelően járt el az adózók ellenőrzésénél, mindenfajta részrehajlás vagy indokolatlan előny biztosítása nélkül.



A NAV már Horváth András sajtótájékoztatója után visszautasította a vádat, és rágalmazás miatt feljelentést tett volt munkatársa ellen. Ez alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2013. december 11-én nyomozást rendelt el visszaélés személyes adattal és hivatali visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Az eljárás keretében házkutatást is tartottak Horváth Andrásnál.