Megtartja képviselői mandátumát a volt körmendi alpolgármester

Független képviselőként továbbra is megtartja mandátumát Körmend lemondott KDNP-s alpolgármestere.



Szabó Ferenc igaztalan pletykáknak, tudatos rágalmaknak tartja a magánélete miatt őt érő támadásokat, amelyeket a közeledő választásoknak és "mások szemében szálkát jelentő" kutatásainak tulajdonít.



Szabó Ferenc, a városi önkormányzat sajtóreferensén keresztül hétfőn juttatott el nyilatkozatot az MTI-hez, amelyben azt írta: "Az ügyemben a vizsgálat folyamatban van, aminek ideje alatt nem kívánok arról nyilatkozni. Az alpolgármesteri lemondásommal is segíteni szeretném, hogy a kérdés mielőbb tisztázódjon. Önkormányzati képviselői mandátumomat megtartom. Tetteimért mindig felelősséget vállaltam, a jövőben is ezt kívánom tenni."



A politikus egy héttel ezelőtt azzal indokolta lemondását, hogy a magánéletében történt változások és más munkafeladatai megszaporodása miatt nem tudja tovább betölteni az alpolgármesteri tisztet. Megerősítette, hogy január 27-én lemondott a KDNP-ben viselt tisztségeiről is.



Kedden a nyugat.hu azt írta, hogy Szabó Ferencnek azért kellett lemondania, mert egy 16 éves diáklánnyal tart fenn évek óta viszonyt, aki korábban a tanítványa volt abban a körmendi általános iskolában, ahol tanít.



Kazmar Enikő, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn az MTI-t arról tájékoztatta, hogy kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt, ismeretlen tettessel szemben indult nyomozás. A szóvivő korábban elmondta, hogy egy magánszemély tett feljelentést az ügyben.



Az MTI hétfőn KDNP-s forrásból úgy értesült, hogy Szabó Ferenc kilépett a pártból, más forrásból pedig úgy tudja, hogy szabadságon van, nem jár be az iskolába.



A volt körmendi alpolgármester a magyar őstörténetet kutatja, szerkesztője és társszerzője egyebek között a Szkíták - hunok - magyarok című kötetnek.