Megüzente a szerelmének a benzinkutas ámokfutó, hogy végez magával

, a 18 éves F. Ádám ellopta apja fegyvereit és autóját, kirabolt négy benzinkutat, balesetet szenvedett, majd főbe lőtte magát Székesfehérváron. A tegnap hajnalban ámokfutást rendező fiú Facebook-oldalán több fotó is található, amelyeken a fiatalember fegyverekkel a kezében pózol., hogy szerda este még megüzente barátnőjének: végez magával. Ezután elszabadult a pokol.Ádám édesapja Audijával előbb egy budaörsi benzinkúthoz hajtott, majd miután kirabolta, a Váli-völgyben, Tárnoknál és Ve­len­cénél is berontott egy töltőállomásra. Valamennyi alkalommal elsütötte a fegyverét, de senki sem sérült meg.F. Ádámot már üldözték a rendőrök, amikor kocsijával Székesfehérváron, a 8-as és a 63-as út keresz­teződésében lé­vő körforgalomban bal­esetet szenvedett. Az autója lerobbant, nem menekülhetett volna, de valószínűleg ez nem is állt már szándéká­ban. 4 óra 20 perckor az egyik vadászfegyverrel oltotta ki saját éle­tét.



Dr. Varga Péter dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tegnap közölte: a fiatalember a hozzátartozói számára is hagyott bú­­csúlevelet.A Bors beszélt F. Ádám több barátjával, akik szerint a fiatalember rendőrnek készült, egy pécsváradi rendőrképző iskolába járt. Imádott lőni, de nem volt erőszakos természetű, sosem keveredett verekedésekbe. Nem tudnak arról, hogy drogozott volna. A barátok szerint szerelmi csalódás sem gyötörhette, mindenki értetlenül áll a történtek előtt.